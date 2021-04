FC Nantes : Kombouaré croit toujours au maintien après Rennes

Publié par Ange A. le 12 avril 2021 à 00:00

Le FC Nantes a enchaîné un troisième match sans victoire en Ligue 1 ce dimanche. Le FCN a été dominé par le Stade Rennais (1-0). Entraîneur de l’avant-dernier du championnat, Antoine Kombouaré reste optimiste quant au maintien.

Le FC Nantes s’incline dans le derby contre le Stade Rennais

La victoire contre le Paris Saint-Germain (1-2) devait servir de déclic, mais il n’en sera rien pour le FC Nantes. Ce dimanche, Nantes a enchaîné un troisième match sans victoire en championnat. Les Canaris se sont inclinés sur le plus petit des scores sur la pelouse du Roazhon Park face au Stade Rennais. Une réalisation de Martin Terrier (52e) a suffi au SRFC pour remporter le derby. Antoine Kombouaré a exprimé des regrets après cette deuxième défaite de rang. « Il y a de la déception, de la frustration, de la tristesse […] On a encore des manques techniques. On n’arrive pas à se projeter vers l’avant pour aller jouer plus haut et soutenir les attaquants, on se précipite », a déploré le technicien kanak cité par L’Équipe.

Le message d’espoir de Kombouaré pour le maintien

Bien que déçu du nouveau revers du FC Nantes, Antoine Kombouaré croit dur comme fer au maintien du FCN en Ligue 1. Il reste encore six matchs aux Canaris, 19es, pour atteindre cet objectif. « La pression pèse depuis un moment. C’est une saison compliquée. Mais peu importe la manière dont on va se maintenir, si on doit passer par les barrages on le fera, mais on y croit jusqu’au bout », a assuré le coach nantais. Le club des bords de l’Erdre joue encore gros lors de sa prochaine sortie. Nantes reçoit Lyon (4e) lors de la 33e journée de championnat. Les Lyonnais ont renoué avec la victoire ce dimanche à domicile contre le SCO Angers.