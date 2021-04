Lyon mercato: Un ancien de l'OL proche d'un grand retour !

Publié par Melvin le 20 avril 2021 à 16:50

A la lutte pour le titre en Ligue 1, à 5 journées de la fin, l'OL s'apprête à vivre un été 2021 mouvementé. Rudi Garcia, actuel entraîneur des gones, devrait selon toute vraisemblance voir son contrat non renouvelé par Jean-Michel Aulas. De plus, Memphis Depay, pilier de l'équipe lyonnaise, va également quitter le club rhodanien au terme de 4 années sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Et pour le remplacer, le club lyonnais semble avoir fait d'une vieille connaissance sa priorité.

Rachid Ghezzal de retour à l' OL ?

En effet, selon le média turc Fotospor, l'Olympique Lyonnais songerait à Rachid Ghezzal pour mener le jeu des gones en remplacement de l'international néerlandais. L'international algérien n'est pas un inconnu pour les supporters Lyonnais puisque ce dernier, formé au club, a porté la tenue du club rhodanien durant 5 saisons avec l'équipe première. Le joueur âgé de 27 ans renaît actuellement sous les couleurs de Besiktas. Auteur de 14 passes décisives en 23 matchs, le natif de Décines-Charpieu montre enfin l'étendue de son talent. Des performances qui lui ont permis de retrouver la sélection algérienne lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022. Lyon devra néanmoins faire face à de nombreux clubs turcs bien décidé à s'attacher les services de l'ex-joueur de Monaco.

Besiktas prêt à tout pour le conserver !

Au sein du club stambouliote, on est unanime, la priorité est de conserver Rachid Ghezzal. De plus, son avenir au sein de son club propriétaire Leicester city semble déjà réglé. Brendan Rodgers ne veut plus de l'ex-joueur de Monaco et serait même prêt à le brader lors du prochain mercato estival. Avantage à Lyon sur ce dossier car le Besiktas n'a pas de liquidités extensibles. Le joueur est évalué à 9 millions d'euros selon le site transfermarkt. Alors Rachid Ghezzal va-t-il faire son grand come-back du côté de Lyon ? La réponse dans les prochains mois...