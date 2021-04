OL : Depay, mauvaise nouvelle pour la réception de Lorient

Publié par Ange A. le 22 avril 2021 à 08:00

L’Olympique Lyonnais s’est incliné contre l’AS Monaco mercredi en Coupe de France. Durant la rencontre, Memphis Depay a notamment reçu un avertissement. Lequel devrait le pénaliser pour cette fin de saison.

Memphis Depay et l’OL dans le dur contre l’AS Monaco

L’aventure en Coupe de France s’est arrêtée en quarts de finale pour l’Olympique Lyonnais cette saison. Mercredi, l’OL s’est incliné au Groupama Stadium face à l’ASM (0-2). Comme ses coéquipiers, Memphis Depay a vécu une soirée compliquée contre les Monégasques. L’attaquant lyonnais espérait obtenir un penalty lorsqu’il a été tenu par le bras par Youssouf Fofana. Mais au final, le capitaine des Gones a écopé d’un carton jaune de Stéphanie Frappart pour simulation. Un avertissement qui pourrait avoir des répercussions dans le sprint final de Lyon. Le Néerlandais pourrait en effet manquer la réception du FC Lorient le 9 mai lors de la 35e journée de Ligue 1. Il s’agit de son troisième jaune reçu en l’espace de dix matchs.

Le coup de gueule de Rudi Garcia

Expulsé en première mi-temps contre l’AS Monaco, Rudi Garcia s’est insurgé contre l’avertissement reçu par Memphis Depay. Lequel a d’ailleurs été remplacé après le carton jaune reçu. Pour le coach de l’Olympique Lyonnais, il y avait véritablement faute sur son capitaine. Il espère que la Commission de discipline de la LFP sera plus indulgente que l’arbitre lors de leur prochaine réunion. « Là, c'est injuste puisqu’il y avait bien faute sur lui […] Il faudrait au moins revenir sur le carton jaune de Memphis », a déclaré l’entraîneur lyonnais après la rencontre. Une absence de Depay serait un coup dur pour l’OL, actuel 4e de Ligue 1 et qui rêve toujours du sacre en championnat. Le Néerlandais est le Lyonnais le plus décisif cette saison avec ses 20 buts et 9 passes décisives.