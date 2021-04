OM Mercato : 15M€, Longoria tient le successeur de Kamara !

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 14:09

Pour préparer l’avenir et en manque de liquidités, l’ OM pourrait bien être obligé de laisser filer Boubacar Kamara au prochain mercato estival. Conscient de la situation, Pablo Longoria, le président du club marseillais, s’est déjà mis à la recherche d’un nouveau milieu de terrain français capable de prendre la succession de son joueur de 21 ans.

OM Mercato : Boubacar Kamara vers un départ cet été ?

Présent en conférence de presse jeudi avant le déplacement à Reims pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, Boubacar Kamara s’est ouvertement prononcé sur son avenir. À un an de la fin de son aventure avec son club formateur, l’international espoir français se dit prêt à quitter l’Olympique de Marseille pour embrasser une carrière à l'étranger. Toutefois, le protégé de l’ entraîneur Jorge Sampaoli souhaite d'abord terminer la saison avant de réfléchir à la suite qu’il va donner à sa carrière.

« Il reste cinq matches décisifs. J'aimerais bien finir la saison et me poser cet été et réfléchir pour la suite. « Ma priorité ? » Le projet sportif. Cela fait quatre ans que je joue chez les professionnels. J’ai un peu tout vécu ici donc je pense que c'est le projet sportif qui me fera prendre ma décision. Je reste concentré sur les derniers cinq matches, puis on se posera tous (avec les dirigeants de l' OM) et on réfléchira. [...] Je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu à l'OM, je suis prêt à aller n'importe où. Mais le fait de ne pas jouer la Ligue des champions avec Marseille la saison prochaine n'est pas un problème, ce n'est pas ça qui m'empêchera de prolonger ou pas », a déclaré l’enfant de la ville de Marseille.

La grave crise économique qui secoue les clubs depuis l’avènement de la Covid-19 pourrait bien contraindre la direction de l’ Olympique de Marseille à délivrer un ticket de sortie au coéquipier de Florian Thauvin en cas de proposition satisfaisante. Cependant, le coach Jorge Sampaoli aimerait bien conserver son joueur pour la saison prochaine.

Le successeur de Boubacar Kamara déjà identifié ?

« Il y a différentes positions dans le football. Le point de vue du coach qui veut les meilleurs joueurs, le point de vue du club qui doit gérer les contrats et le point de vue du joueur qui veut connaître sa situation. Pour ma part, je veux conserver Bouba Kamara, mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça pour les raisons que je viens de vous évoquer », a expliqué l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille.

Si Jorge Sampaoli espère conserver Kamara, Pablo Longoria, lui, a déjà ses plans d’avenir pour l’ OM. En effet, Calciomercato assure que le président de la formation marseillaise ne dirait pas forcément non à un départ de Kamara. Mieux, le successeur de Jacques-Henri Eyraud a même déjà ciblé son potentiel remplaçant, selon la même source. Grâce à ses réseaux en Italie, Longoria a notamment pris des renseignements sur la situation de Lucien Agoumé.

Parti à l’Inter Milan en 2019, puis prêté à la Spezia cette saison, l’ancien pensionnaire du FC Sochaux est ainsi sur les tablettes des dirigeants olympiens en vue du prochain mercato estival. Une affaire toutefois compliquée pour l’actuel 6e du championnat français (la Ligue 1) puisqu’en dehors des 15 millions d’euros nécessaires pour convaincre l’Inter Milan de le laisser filer, Lucien Agoumé est aussi pisté par de grosses écuries européennes. Longoria devra donc se montrer très convaincant s’il compte réaliser ce joli coup.