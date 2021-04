OL Mercato : Des nouvelles de la piste José Mourinho !

Publié par Melvin le 23 avril 2021 à 18:30

Actuel 4éme de Ligue 1, l' OL s'apprête à vivre un mercato estival 2021 intense qui devrait débuter par le poste d' entraîneur. De gros doutes existant sur le maintien de Rudi Garcia sur le banc de l'Olympique Lyonnais, le nom de José Mourinho pousse dans différents médias anglais pour lui succéder à Lyon.

Mercato : José Mourinho, le Celtic Glasgow rivalise avec Lyon

En effet, d'après le journal The Sun, le Celtic Glasgow est très intéressé par les services de l' entraîneur portugais José Mourinho. Le club écossais se cherche un coach depuis la démission de Neil Lennon. Les "celts" sont largement dépassés par Glasgow Rangers cette année. Aspirant à redevenir champion d'Écosse, le Celtic voit en José Mourinho le technicien capable de l'aider à atteindre cet objectif.

Il faudra notamment convaincre le natif de Sétubal de baisser son salaire pour devenir entraineur en Scotish Premiership. De plus, pas sûr que le "special one" soit vraiment tenté par un défi en Écosse alors que la Ligue 1 s'intéresse à ses services. Si le nom du PSG a parfois été cité comme possible club du Mou, ses derniers échecs à Manchester Unité et Tottenham a calmé les ardeurs des dirigeants parisiens. Mais à l' OL, Jean-Michel Aulas ne détourne pas son regarde du meilleur entraîneur 2009 et 2010 à l'Inter Milan.

José Mourinho pressé de reprendre du service !

L'entraîneur portugais n'a qu'une seule hantise : le chômage ! Il confié notamment à Sky Sports, après son éviction de Manchester United : «Pas besoin de pause. Je suis toujours dans le football». Le message est clair ! C'est désormais à Lyon de convaincre José Mourinho de s'engager en terre Rhodanienne.

Jean-Michel Aulas n'a jamais caché son amour pour le technicien portugais. Alors José Mourihno sera-t-il en Ligue 1 l'année prochaine ? Réponse dans les prochains mois !