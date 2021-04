Bordeaux Mercato : Des ventes pour sauver les Girondins ?

Publié par ALEXIS le 24 avril 2021 à 00:00

L’équipe de Bordeaux est dans la tourmente depuis que le propriétaire américain, le fonds d’investissement King Street, a décidé de ne plus financer les dépenses du club. L’Équipe a fait le point sur la valeur des joueurs capables de rapporter quelques millions aux Girondins. Mais les deux grosses ventes potentielles concernent des joueurs qui ne sont pas dans l’effectif actuel du club au scapulaire.

Bordeaux : un effectif estimé à 93 M€

Bordeaux devrait se vider lors du prochain mercato à cause de la situation financière difficile du club. Les Girondins pourraient être rétrogradés en division inférieure s’il ne parviennent pas à éponger leur gros déficit pouvant atteindre les 80 M€ cet été, selon le quotidien sportif. Les Bordelais pourraient vendre quelques joueurs pour renflouer leur caisse. Cependant, les Girondins n’ont pas la cote sur le marché et les éventuelles ventes ne suffiraient pas pour sauver le club. Si l’on en croit l’estimation de Tranfertmarkt, la valeur globale de toute l'équipe de Bordeaux est de 93,30 M€. Individuellement, seuls Toma Basic (10 M€), Yacine Adli (9 M€) et Youssouf Sabaly (8 M€) ont les valeurs les plus élevées de l’effectif de Jean-Louis Gasset. Sauf que le dernier est en fin de contrat et devrait filer librement en juin.

Koundé et Josh Maja, les espoirs des Bordelais ?

Bordeaux a transféré Jules Koundé au FC Séville à l’été 2019 pour 25 M€. Il appartient désormais au club andalou jusqu’en juin 2024. Toutefois, les Bordelais ont négocié un bonus de 20 % à la revente du défenseur central courtisé en ce moment par Manchester City. La cote de ce dernier est estimée à 60 M€, mais les Sévillans ont fixé sa clause libératoire à 90 M€. Prêté à Fulham FC avec une option d’achat, Josh Maja pourrait rapporter 10 M€ au FCGB, à condition que les Cottagers décident de le conserver. Une option peu probable en ce moment, car le club londonien, actuel 18e de Premier League, est menacé de descente en Championship (D2 anglaise).