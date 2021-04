OM Mercato : 4M€, Milik, Longoria tient le grand attaquant

Publié par JEAN-LUC D le 23 avril 2021 à 22:30

Si Pablo Longoria aimerait bien boucler son transfert définitif à l’ OM lors du prochain mercato estival, Arkadiusz Milik pourrait finalement retourner en Serie A. En quête d’un attaquant pour la saison prochaine, le président de l’Olympique de Marseille serait sur un joli coup à seulement 4 millions d’euros.

OM : le successeur d’Arkadiusz Milik trouvé en Italie ?

« Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l’ OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement…», expliquait en mars dernier Pablo Longoria dans les colonnes de France Football.

S’il compte tout mettre en oeuvre pour conserver définitivement le joueur du SSC Naples, Arkadiusz Milik, le patron de l’Olympique de Marseille pourrait finalement se heurter à un gentlemen's agreement permettant à l’international polonais de rejoindre un grand club italien en cas d’offre à 12 millions d’euros. Une réalité qui pousserait déjà les dirigeants marseillais à s’activer en coulisses afin de mettre la main sur un autre attaquant. Et d’après les informations de Calciomercato, c’est du côté de la Serie A que la formation de la Canebière pourrait trouver son bonheur.

Grosse concurrence à venir pour Giacomo Raspadori ?

En effet, le média sportif italien révèle que Pablo Longoria se serait renseigné sur la situation de Giacomo Raspadori. Lié à Sassuolo jusqu’en 2024, l’international espoir italien a disputé 23 matches de Serie A cette saison et inscrit 4 buts. Loin d’être un titulaire indiscutable dans l’effectif de Sassuolo, l’attaquant de 21 ans se révèle peu à peu et a notamment marqué les esprits cette semaine avec son but face à l’AC Milan. Si le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 4 millions d’euros, Giacomo Raspadori vaut bien entre 15 et 20 millions d’euros aux yeux de ses dirigeants.

Et si ce montant peut déjà constituer une première difficulté pour l’Olympique de Marseille, il reste également que la Juventus Turin et l’Inter Milan seraient aussi intéressés par le recrutement du protégé de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria devra donc se montrer très convaincant s’il espère réaliser ce joli coup.