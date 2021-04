OM : Grâce à Payet, Marseille s'offre une remontada à Reims

Publié par Ange A. le 23 avril 2021 à 23:30

L’ OM a renversé le Stade de Reims ce vendredi en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Auteur d’un doublé, Dimitri Payet a été le grand artisan de la victoire de Marseille (1-3).

Marseille avec un Payet des grands soirs à Reims

Après son succès contre le FC Lorient lors de la dernière journée, l’Olympique de Marseille a enchaîné ce vendredi. En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, l’ OM s’est imposé (3-1) face au club champenois. Les locaux ont pourtant été les premiers à trouver la faille par l’intermédiaire de Nathanaël Mbuku (38e). Dimitri Payet a sonné la révolte marseillaise avant le retour aux vestiaires (41e). Le meneur de jeu olympien s’est ensuite mué en passeur pour Arkadiusz Milik dans le temps additionnel (45e+2). Le numéro 10 a scellé la victoire des visiteurs dans le dernier quart d’heure après une offrande de Rongier (76e).

L’ OM vainqueur, Lens sous pression

Après la rencontre, Dimitri Payet s’est livré sur sa prestation. Le milieu offensif est satisfait de contribuer au nouveau succès des siens en cette fin de saison. « J’ai été efficace, c’est ce qu’on me demande à mon poste. Depuis quelques semaines, j’arrive à trouver de bonnes sensations que ce soit dans le jeu ou devant le but. C’est bien pour moi, pour toute l’équipe, et on prend trois points importants ce soir », a déclaré le Réunionnais au micro de Canal+. Grâce à cette victoire, l’Olympique de Marseille chipe provisoirement la 5e place de Ligue 1 au RC Lens. Pour rappel, il s’agit de la dernière place qualificative pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Les Marseillais comptent pour le moment deux points d’avance sur les Sang et Or. Le club artésien a l’occasion de repasser devant l’ OM ce dimanche en cas de victoire contre le Nîmes Olympique (18e) à Bollaert.