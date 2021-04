OL Mercato : Un Algérien déjà prêt à claquer la porte ?

Publié par Ange A. le 23 avril 2021 à 23:30

Recruté dans les derniers jours du mercato estival, un international algérien songerait à un départ de l’ OL. Insatisfait de son temps de jeu sous Rudi Garcia, l’intéressé ne voudrait plus prolonger son séjour à Lyon.

Une recrue estivale sur le départ à l’ OL ?

Récemment éliminé de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais n’a plus que le championnat à disputer. Quatrième de Ligue 1, l’ OL peut toujours croire au titre. Les Gones ne comptent que cinq points de retard sur le PSG, leader provisoire du championnat. Les hommes de Rudi Garcia jouent gros ce dimanche avec la réception du Lille OSC, dauphin de Paris. Pour cette rencontre, Djamel Benlamri et Tino Kadewere signent leur retour dans le groupe. Bien que de nouveau convoqué par Rudi Garcia, le défenseur algérien (18 sélections) ne serait plus à son aise à Lyon. La publication algérienne Compétition indique même que le joueur de 31 ans souhaiterait écourter son séjour chez les Gones.

Un départ vers le Golfe dans les tuyaux pour Benlamri

Le journal assure que Djamel Benlamri ne serait pas satisfait de son temps de jeu à l’Olympique Lyonnais. De retour dans le groupe de l’ OL, il n’a plus disputé de rencontre de championnat depuis la défaite contre Montpellier (1-2) le 13 février. Depuis sa signature à Lyon, il n’a disputé au total que sept rencontres, dont deux en tant que titulaire, pour un but. Arrivé en tant qu’agent libre, l’Algérien dispose encore d’une année de contrat en option. Mais il ne devrait pas aller au-delà de cette saison. D’après la même source, Benlamri serait proche d’un retour dans le Golfe. Le défenseur aurait déjà trouvé un accord pour rejoindre Qatar SC. Il pourrait y retrouver son compatriote Youcef Belaïli. Au Qatar, il devrait percevoir un salaire annuel de 2 millions d’euros et signer un contrat de deux ans.