OL Mercato : Départ de Djamel Benlamri ? Son agent répond

Publié le 30 décembre 2020 à 22:09

Se dirige-t-on vers un départ de Djamel Benlamri de l’OL ? L’agent de ce dernier a réagi à la rumeur qui ne cesse de prendre de l'ampleur à 3 jours de l’ouverture de la fenêtre hivernale.

Départ de Djamel Benlamri de l'OL, une sortie de son entourage

Ces derniers temps, une forte rumeur évoque le possible départ de Djamel Benlamri de l’OL. Recrue estivale des Gones, le joueur de 31 ans n’a pas réussi à s’intégrer dans l’équipe de Rudi Garcia en trois mois. Il est barré par Jason Denayer, Marcelo Guedes ou encore le jeune Sinaly Diomandé. Il n’a fait que deux brèves apparitions en Ligue 1 depuis son arrivée à Lyon le 5 octobre 2020. L’arrière Algérien n’avait pas caché sa frustration par rapport à son temps de jeu famélique (47 minutes jouées). « Je reçois des messages blessants… », a-t-il indiqué récemment sur Instagram.

Suite aux déclarations du « frustré » Djamel Benlamri, Ennahar et Goal ont révélé l’intérêt d'Al Ahli SC pour ses services. D’après ces sources, un accord serait proche entre le clan du défenseur de l’OL et la formation du Golfe pour un montant estimé à 4 millions d'euros. Une information démentie par l’agent de l’international algérien, contacté par Olympiques et Lyonnais. « C’est faux », aurait-il répondu.

Pas de départ de Djamel Benlamri de l'OL !

Arrivé libre à l’OL, Djamel Benlamri a signé un contrat d’une saison, plus une autre supplémentaire en option. En 17 journées de championnat, il n’a pris part qu’à deux matchs. C’était contre le LOSC (1-1) puis l’OGC Nice (4-1) lors de la 9e et 16e journée de Ligue 1. Il avait disputé 38 minutes contre les Dogues et 9 contre les Aiglons. « Je vais bientôt avoir ma chance à l'Olympique Lyonnais et je suis certain que je vais pouvoir la saisir. Je ne doute pas de mes capacités. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et les places sont chères », a rassuré le natif d’Alger.

Une déclaration publiée cette semaine sur les réseaux sociaux, qui indique clairement son intention d’aller au bout de son contrat chez les Gones.













Par ALEXIS