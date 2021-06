OL Mercato : Djamel Benlamri a des touches à l'étranger

Publié par ALEXIS le 07 juin 2021 à 22:17

L’aventure s’arrête-là pour Djamel Benlamri à l’ OL ! Interrogé sur son avenir, le défenseur central a confirmé des pistes à l’étranger, notamment dans un championnat exotique.

OL : Benlamri confirme « des offres de clubs qataris »

Djamel Benlamri va se trouver un autre club pendant le mercato estival après son départ de l’ OL où il n'aura joué qu'une saison. Le défenseur central est certes en fin de contrat le 30 juin 2021, mais il avait une saison supplémentaire en option. Finalement, l’Olympique Lyonnais n’a pas activé cette clause et a recruté Damien Da Silva du Stade Rennais.

Poussé dehors, l’international algérien (20 sélections) devrait rebondir dans le Golfe. « J’ai reçu des offres du championnat qatari », a-t-il indiqué sur la chaîne algérienne ENTV avant d'ajouter : « Quand je vais finir le stage, je pourrai penser à ça (aux propositions, ndlr). J’espère que je serai à la hauteur ».

Seulement 6 matchs en Ligue 1 pour le défenseur algérien

Djamel Benlamri s’était engagé avec le club rhodanien le 5 octobre 2021. Il était arrivé libre d’Al-Shabab Riyad, en Arabie Saoudite. Barré par la concurrence de Jason Denayer et Marcelo Guedes à l' OL, il a peu joué sous les ordres de Rudi Garcia. Le défenseur de 31 ans a disputé 6 matches en Ligue 1 pour 0 titularisation et 2 matchs en coupe de France, un total de 143 minutes de jeu cumulées en championnat et 158 minutes jouées en coupe.

Libre de tout engagement, il devrait signer avec le club de son choix, sans la moindre indemnité de transfert.