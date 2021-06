ASSE Mercato: Claude Puel déniche une opportunité à 0€ à l’ OL

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 19:16

L' ASSE, avec des moyens très limités, doit profiter de ce mercato estival pour renforcer son équipe. Claude Puel, aux dernières nouvelles, s'est activé sur un joueur de l’ OL.

Mercato : Un indésirable de l’ OL dans le viseur de l’ ASSE

Selon les informations de But Football Club, Claude Puel et l’AS Saint-Étienne cherchent à recruter un remplaçant au poste de défenseur central. Cette démarche répond au retour de Pape Abou Cissé à l’Olympiakos, à l’issue de son prêt d’une saison à l'As Saint-Étienne. Le club stéphanois veut également attirer un nouvel attaquant de pointe sous son maillot. Et pour le poste de défenseur central, l’heureux élu pourrait venir de l’Olympique Lyonnais. En effet, d’après les informations du média algérien La Gazette du Fennec, l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne se sont positionnés pour récupérer Djamel Benlamri.

Déjà barré à Lyon par Marcelo, Jason Denayer, Sinaly Diomandé, Mattia De Sciglio, le joueur de 31 ans voit sa situation se compliquer davantage avec l’arrivée de Damien Da Silva en provenance du Stade Rennais FC. Cela tombe bien puisque le principal concerné vient d’annoncer officiellement son départ de l’ OL.

Mercato OL : Djamel Benlamri annonce son départ de Lyon

Un an seulement après son arrivée en provenance d’Al Shabab Football Club, Djamel Benlamri va quitter l’ Olympique Lyonnais. Profitant d’un entretien avec la chaîne locale El Heddaf TV, l’international algérien a ouvertement annoncé son départ. Avec seulement huit apparitions sous le maillot lyonnais toute la saison, Benlamri veut aller se relancer dans une autre équipe la saison prochaine.

« Je vais quitter l’OL à 100% », a annoncé le champion d’Afrique 2019 avant d’avouer qu’il dispose déjà de quelques pistes en France afin de poursuivre son aventure en Ligue 1. « J’ai des contacts avec des clubs du Qatar et d'Arabie Saoudite, mais également de France et de Turquie. Cela dit, je n’ai toujours pas pris de décision. Je ferai ce qui est bien pour moi et pour l’équipe nationale », a précisé Djamel Benlamri.

Reste maintenant à savoir si l’ ASSE parviendra à le convaincre de quitter le Rhône pour le Chaudron.

Pour plus de news foot, scrollez jusqu'au bas du site pour les utilisateurs de mobiles et sur la colonne de droite pour Desktop. Près de 40 news au quotidien sur Foot sur 7.