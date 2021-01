OL : Maxence Caqueret lucide sur sa situation à l'OL

Publié le 06 janvier 2021 à 17:35

Etincelant lors de la formidable épopée de l'OL en Champions League cet été, Maxence Caqueret connaît une saison 2020-2021 un peu plus compliquée sur le plan personnel. Relégué sur le banc, le jeune Gone poursuit néanmoins sa progression et ne voit aucun problème à sa situation dans son club formateur.

Il n'est pas aidé par la concurrence à l'OL

Depuis l'intronisation de Rudi Garcia en tant que coach de l'Olympique Lyonnais, force est de constater que la formation lyonnaise bénéficie de bien plus de temps de jeu. Cette reconnaissance a permis l'éclosion de plusieurs produits de la formation en 2020, dont celle de Maxence Caqueret. Titulaire surprise lors du Final 8 de la Ligue des champions, le natif de Venissieux a été l'un des meilleurs joueurs de l'OL lors de son aventure lisboète. Un accomplissement qui justifiait alors un statut de titulaire inamovible pour Caqueret dans l'entrejeu lyonnais lors de la saison 2020-2021. Ce fut le cas jusqu'en octobre jusqu'à l'arrivée de Lucas Paqueta et le retour en grâce de Thiago Mendes, qui n'ont pas manqué de rebattre les cartes, faisant s'asseoir le milieu de 20 ans sur le banc aux côtés de Bruno Guimaraes, autre milieu très performant depuis son arrivée entre Saône et Rhône.

Néanmoins, l'international espoirs (3 sélections) assure qu'il a une relation très saine avec ses coéquipiers dont il avoue également s'inspirer au quotidien : "J’ai connu une très belle évolution, mais je suis encore jeune, je dois progresser, je m’inspire des plus anciens, je prends conseil auprès de tout le monde, coach et joueurs. Je m’inspire beaucoup des joueurs qui m’entourent, mais aussi d’autres milieux de terrain en Europe comme Kevin de Bruyne, Wijnaldum, Thiago Alcantara."

Caqueret sait qu'il doit encore progresser

Conscient qu son avenir s'écrit du côté de son club de toujours, le numéro 25 de l'OL compte bien s'imposer chez lui quand Rudi Garcia fera de nouveau appel à lui. En attendant, Caqueret sait qu'il doit encore progresser et appréhende parfaitement ses axes de progression : "Je peux mieux gérer mes efforts, être plus juste techniquement quand je suis fatigué et aussi être plus présent dans les derniers mètres. J’ai marqué plusieurs buts lorsque je jouais en équipe de jeunes, j’espère pouvoir le faire à nouveau chez les professionnels." Des clés d'amélioration intéressantes pour celui qui a rejoint le club à ses onze ans et qui compte bien s'y imposer définitivement dans le futur. Alors que son équipe reçoit ce soir le RC Lens, Maxence Caqueret devrait débuter sur le banc et rentrer en cours de jeu.













Par Chemssdine