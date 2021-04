OM Mercato : Ça se dessine déjà pour Valère Germain !

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2021 à 15:55

En fin de contrat le 30 juin prochain, Valère Germain a déjà annoncé qu’il va quitter l’OM à l’issue de la saison en cours. Alors que la fenêtre des transferts s’ouvre dans moins de deux mois, l’attaquant français se rapprocherait déjà d’une certaine destination.

Valère Germain annonce son départ et ses envies d'avenir

« Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de le savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayer d’être de nouveau décisif pour une équipe », a déclaré Valère Germain au micro de Canal+.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 10 millions d’euros (bonus compris), l’attaquant de 31 ans s’apprête donc à faire ses adieux au club phocéen. S’il rêve d’un challenge à l’étranger, l’ancien avant-centre de l’OGC Nice pourrait très bien rejoindre la Serie A dans les mois à venir. Un club italien s'est en effet montré intéressé par son profil.

Valère Germain bientôt avec Maxime Lopez ?

En effet, d’après les toutes dernières révélations de Calciomercato, Valère Germain pourrait retrouver son ancien coéquipier marseillais Maxime Lopez à Sassuolo. Le média transalpin explique que si le nom de Germain a été un temps associé à l’AC Milan, Sampdoria, Everton, Bordeaux, Rennes, Nantes et le Genoa, le protégé de Jorge Sampaoli pourrait finalement poser ses valises à Sassuolo. À la recherche de renforts offensifs pour cet été, le club italien apprécierait énormément le profil du natif de Marseille.

Sa venue permettrait à l’entraîneur Roberto De Zerbi de remplacer Giacomo Raspadori annoncé sur le départ. Auteur de 3 buts en 24 matches de Ligue 1 cette saison, Valère Germain pourrait ainsi découvrir la Serie A la saison prochaine.