ASSE Mercato : Les Verts proches d’un coup à 13 M€ cet été ?

Publié par Ange A. le 29 avril 2021 à 08:00

L’AS Saint-Étienne a connu une première moitié de saison compliquée. En proie à des difficultés en défense et en attaque, l’ ASSE a recruté un défenseur central et un avant-centre en prêt. L’une de ces recrues voudrait prolonger son plaisir chez les Verts au-delà de cette saison.

Un renfort hivernal pousse pour un transfert à l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne a misé sur Anthony Modeste et Pape Abou Cissé lors du dernier mercato hivernal. Si le premier est loin de donner satisfaction et va quitter l’ ASSE, le second répond aux attentes des Verts. Le défenseur central sénégalais s’est rapidement imposé comme un indispensable dans l’effectif de Claude Puel. Le technicien castrais était à la recherche d’un élément pouvant compenser le départ de Wesley Fofana cédé à Leicester contre un chèque proche des 40 millions d’euros. Depuis son arrivée, Cissé a disputé 13 rencontres avec le club du Forez, toutes en tant que titulaire. Prêté avec option d’achat à Saint-Étienne par l’Olympiakos, le défenseur de 25 ans aurait déjà tranché au sujet de son avenir.

Des discussions attendues pour le transfert de Cissé

Peuple Vert assure ainsi que Pape Abou Cissé souhaiterait rester à l’AS Saint-Étienne. Le Sénégalais aurait même déjà fait part de son désir à ses dirigeants grecs. Présent lors de la rencontre de l’Olympiakos contre l’AEK Athènes, il aurait notamment rencontré les responsables de son club pour leur faire part de son souhait. Intéressée par un transfert définitif de Cissé au prochain mercato, l’ ASSE pour sa part voudrait négocier une baisse de l’option d’achat fixée par le club grec. Celle-ci est actuellement estimée à 13 millions d’euros. Un montant conséquent pour le club ligérien qui attend un nouveau propriétaire. Présidents de Sainté depuis 15 ans, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vont passer la main dans les prochains mois.