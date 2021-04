Mercato OL : Une piste pour remplacer Rudi Garcia se referme

Publié par ALEXIS le 29 avril 2021 à 11:52

L'actualité mercato OL tourne toujours autour de l'avenir de Rudi Garcia. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais devrait quitter son poste à la fin de la saison. Selon la Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi, annoncé comme possible successeur de l'ancien coach de l'OM, ne devrait pas arriver en France.

Mercato OL : Aulas sur le point de manquer Roberto De Zerbi ?

Les résultats actuels de l’ OL (4e de Ligue 1) ne sont pas favorables à la prolongation du contrat de Rudi Garcia. Ce dernier devrait partir librement de Lyon au terme de son contrat le 30 juin 2021. Juninho et Jean-Michel Aulas songent au probable successeur du technicien français. Roberto De Zerbi est l’une des cibles de l’Olympique Lyonnais, selon la rumeur d'avant mercato OL.

Comme Rudi Garcia, l’entraîneur de Sassuolo est en fin de bail. La source croit savoir que l’italien est tout proche de trouver un accord avec le Shakthiar Donetsk. Le club ukrainien aurait proposé un contrat intéressant à l'entraîneur annoncé dans le viseur de Lyon, d’après le quotidien sportif transalpin. Si les informations du média se confirment, les Gones verraient ainsi la piste menant à Roberto De Zerbi se refermer avant l’ouverture du marché des transferts.

Mercato OL : Parcours du coach italien ciblé par Lyon

Roberto De Zerbi (41 ans) entraîne les Vert et Noir depuis juin 2018. Il a dirigé 115 matchs avec le club de la province de Modène. Son bilan : 40 victoires, 35 nuls et 40 défaites. Cette saison, son équipe est 8e de Serie A à 5 journées de la fin du championnat. Avant Sassuolo, la cible de l' OL a dirigé trois clubs italiens : Foggia Calcio (2014-2016), l'US Palerme (2016) et Benevento Calcio (2017-2018).

Roberto De Zerbi est un ancien footballeur professionnel. Il était attaquant. Il a porté les couleurs de plusieurs clubs notamment l'AC Milan, son club formateur (1998-2001), Catane (2005-2006) et le SSC Naples (2006-2010).