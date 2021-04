OM Mercato : Arturo Vidal, le gros coup de Longoria confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2021 à 16:27

En conférence de presse mercredi, Pablo Longoria s’est montré ambitieux pour l’avenir de l’ OM. D’ailleurs, Arturo Vidal, milieu de terrain de l’Inter Milan, pourrait être le prochain gros coup du président marseillais au mercato estival.

Mercato OM : Longoria dévoile ses ambitions pour cet été

« Ce que je peux confirmer, c’est qu’on travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et de jeunes joueurs », a expliqué Pablo Longoria concernant le prochain mercato estival. S’il compte bâtir une équipe équilibrée et compétitive pour la saison prochaine, le président de l’Olympique de Marseille a déjà les idées bien précises en ce qui concerne les renforts qu’il souhaite.

Outre la piste menant à la petite merveille du Velez Sarsfield, Thiago Almada (20 ans), dont la clause libératoire est fixée à 25 millions d’euros, le club marseillais est aussi intéressé par Arturo Vidal. Loin d’être un titulaire indiscutable sous les ordres d’Antonio Conte, l’international chilien de 33 ans est annoncé sur le départ à la fin de la saison.

Arturo Vidal à l’OM la saison prochaine ?

En effet, le journal L’Équipe confirme dans son édition du jour que Jorge Sampaoli a bel et bien glissé le nom de l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone à Pablo Longoria dans la perspective d’un transfert cet été. Arrivé gratuitement en 2020, Arturo Vidal ne semble pas vraiment entrer dans les plans de l’entraîneur de l’Inter Milan et pourrait donc être libéré à la fin de la saison, même si l’agent du joueur affirme le contraire.

Le quotidien sportif précise que l’Olympique de Marseille suit de près l’évolution de ce dossier et se tient même prêt à faire une belle proposition au coéquipier de Romelu Lukaku pour le convaincre de rejoindre son maillot.

Affaire à suivre donc…