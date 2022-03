OM Mercato : Inter, Arturo Vidal vers une destination surprise

Publié par Timothée Jean le 14 mars 2022 à 14:06

Arturo Vidal devrait quitter l’Inter Milan à l’issue de la saison, mais pour aller où ? Si l’OM est sur ses traces, une piste surprenante s’est activée ces dernières heures pour le Chilien.

OM Mercato : La concurrence s’agrandit pour Arturo Vidal

Il sera sans doute l’un des dossiers à suivre de très près lors du prochain mercato estival. Arrivé en septembre 2020 en provenance du FC Barcelone, Arturo Vidal peine à s’imposer à l’Inter Milan. Même s’il fréquente régulièrement le onze de départ de Simone Inzaghi ces dernières semaines, le milieu de terrain chilien peine à convaincre ses dirigeants de prolonger son contrat expirant en juin prochain. Certes, Arturo Vidal, très attaché aux Nerazzurri, n’exclut pas la possibilité d’étendre son bail en Lombardie, mais ses chances de le voir apparaître en Serie A sous le maillot de l’Inter Milan restent infimes.

C'est donc contraints et forcés que ses représentants prospectent déjà pour lui trouver une nouvelle porte de sortie. En quête d’un nouveau milieu de terrain afin de compenser le futur départ de Boubacar Kamara, la direction de l’OM songerait fortement à s’offrir les services de l’ancien Barcelonais. D’autant plus qu’il sera libre de rebondir où il le souhaite l’été prochain. Jorge Sampaoli, qui le connaît très bien, militerait toujours pour sa venue à Marseille. Toutefois, l’ OM devra se montrer efficace et très réactif dans ce dossier, car les prétendants se bousculent au portillon pour accueillir Arturo Vidal dans leurs filets l'été prochain. Alors qu'Antonio Conte aimerait l’attirer à Tottenham, un club inattendu a décidé de s’immiscer dans ce dossier ces dernières heures. Il s'agit de Flamengo.

Arturo Vidal finalement vers le Brésil ?

L’insider Ekrem Konur assure en effet que le club brésilien pousserait en interne pour attirer Arturo Vidal. Des contacts entre les deux parties devraient même débuter dans les semaines à venir, preuve que cet intérêt de Flamengo n'est pas farfelu. Devenir la pierre angulaire d’un grand club sud-américain, voilà qui pourrait donc séduire l'ancien joueur du Bayern Munich, à moins que les dirigeants de l’OM se montrent plus perspicaces dans ce dossier. Pour l’heure, le milieu de terrain de 34 ans n’a pas encore tranché pour son avenir.