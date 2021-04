PSG Mercato : Real Madrid, Varane répond en personne à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 29 avril 2021 à 21:19

Leonardo, le directeur sportif du PSG, a des vues sur Raphaël Varane, défenseur central en fin de contrat avec le Real Madrid au terme de la saison prochaine. Sur la question de son éventuel transfert vers une autre équipe, l'international français s'est montré très sûr de lui.

Raphaël Varane botte en touche sur son avenir

Mauricio Pochettino veut absolument recruter un nouveau défenseur central cet été. Leonardo, en charge de la question des transferts de joueurs au Paris SG, continue en coulisses de pousser ses pions pour faire venir Raphaël Varane. Sous contrat au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2022, l’international français est en tête des préférences de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, selon les informations divulguées par le journaliste Eduardo Inda sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito. Au centre de nombreuses rumeurs concernant son avenir, l’ancien joueur du RC Lens a donné de la voix pour faire une importante mise au point.

Présent en conférence de presse avant la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea, Raphaël Varane a publiquement avoué que sa préoccupation actuelle reste la fin de saison.

« Mon avenir est clair, je suis concentré sur la fin de saison, nous sommes dans un moment intense, on doit se concentrer sur nos matches à venir. C’est le plus important. (...) C’est normal que je sois concentré sur la fin de saison. Mon message aux supporters, c’est que je suis à 100% impliqué avec l’équipe, dans cette fin de saison très excitante, avec des défis et des objectifs qui nous motivent beaucoup, je suis concentré pour tout donner sur le terrain », a déclaré le protégé de Zinedine Zidane. Mais pour plusieurs sources, l’avenir de Varane pourrait bien se dessiner loin de Madrid la saison prochaine.

Raphaël Varane, la tentation est de plus en plus grande ?

En effet, Marca explique que si dans les prochaines semaines le défenseur de 28 ans transmet son intention de ne pas renouveler son bail, Florentino Pérez et le Real Madrid tenteront de le transférer cet été pour éviter de le voir s’en aller gratuitement dans un an, même si Zinedine Zidane aimerait le voir poursuivre chez les Merengues. Si Manchester United et Chelsea sont cités sur ses traces, c’est surtout le Paris SG qui pourrait finalement rafler la mise dans ce dossier. Leonardo étant déjà disposé à payer les 50 millions d’euros nécessaires pour boucler cette opération. Affaire à suivre donc…