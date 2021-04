FC Nantes Mercato : Officiel, un transfert définitif acté

Publié par ALEXIS le 29 avril 2021 à 22:05

En fin de contrat et annoncé sur le départ du FC Nantes, Alban Lafont a finalement signé avec les Canaris. Son transfert définitif de la Fiorentina a été officialisé ce jeudi par le club de Waldemar Kita.

FC Nantes : Alban Lafont prolonge jusqu'en 2024

Alban Lafont a lié son destin au FC Nantes pour une longue durée. Il s’est engagé pour de bon avec le club de la Cité des Ducs, ce jeudi 29 avril. Le gardien de but a paraphé un contrat de 3 saisons. Il est désormais lié aux Jaune et Vert jusqu’en juin 2024. En effet, le président Waldemar Kita a levé l’option d’achat qui accompagnait le prêt du portier des Espoirs Tricolores. Alban Lafont était prêté au FCN en juin 2019 pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2021. Son contrat arrivait donc à expiration dans deux mois. Il est heureux de poursuivre son aventure sur les bords de l’Erdre.

« C’est une vraie preuve de confiance commune et je suis très content de voir le FC Nantes lever cette option d’achat. C’est le signe que je fais du bon travail et que le Club compte sur moi », s’est réjoui le portier de 22 ans. « C’est à mon tour de rendre la pareille en prouvant un peu plus chaque jour sur le terrain. Le coach m’a récemment nommé capitaine de l’équipe et cette prolongation va en ce sens. J’espère vraiment que le meilleur est à venir », a-t-il promis ensuite.

Le portier veut aider le FCN à se maintenir

Classée 18e et barragiste avant la 35e journée de Ligue 1, l’équipe entrainée par Antoine Kombouaré est menacée de relégation. Mais elle peut compter sur son dernier rempart pour aider le FC Nantes à assurer son maintien dans l'élite. « J’ai vraiment envie d’aider le groupe à aller vers le haut », a-t-il déclaré. Notons qu'Alban Lafont a disputé 34 matchs en championnat cette saison, pour 52 buts concédés et seulement 3 clean sheet.