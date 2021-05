FC Nantes : Troublante révélation sur le transfert de Lafont

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2021 à 05:30

Le FC Nantes a annoncé jeudi le transfert définitif d’Alban Lafont dans ses rangs. Prêté depuis deux saisons par la Fiorentina, le gardien de but est désormais lié au club nantais jusqu’en 2024. Mais les choses ne se seraient pas passées dans les règles de l’art.

Le FC Nantes a levé l’option d’achat pour Alban Lafont

Prêté depuis juin 2019, Alban Lafont ne retournera plus en Serie A et à la Fiorentina. Satisfait par les prestations de l’international espoir français, le FC Nantes a décidé de payer les 7 millions d’euros de son option d’achat. Le gardien de but de 22 ans est désormais lié au club nantais pour les trois prochaines années.

« Le FC Nantes est heureux d’annoncer la levée de l'option d'achat auprès du club italien de l’ACF Fiorentina (Serie A) pour la mutation définitive d’ Alban Lafont (22 ans) au sein de l’effectif nantais. Prêté depuis deux saisons aux Jaune et Vert, le portier international Espoirs tricolore sera lié au Club des bords de l'Erdre jusqu'en 2024 », a écrit le FCN sur son site officiel. Seulement, cette affaire aurait été conclue dans des conditions un peu troubles.

Alban Lafont n’est pas informé de son transfert ?

En effet, d’après les informations relayées ce vendredi par nos confrères de But, Alban Lafont n'a pas été associé à son transfert définitif de l’AC Fiorentina vers le FC Nantes. D’accord, pour réaliser l’opération, les dirigeants des deux clubs ont conclu le deal sans en informer le natif de Ouagadougou. Toujours selon la même source, le jeune portier n’est pas l’auteur des propos qu’on lui attribue sur le site officiel des Canaris après la signature de son nouveau contrat.

Le média sportif précise que le transfert définitif de Lafont cache en réalité une simple volonté de Waldemar Kita de réaliser une plus-value en revendant Alban Lafont cet été pour plus que les 7 millions d’euros versés à la formation italienne. Pour rappel, l’Olympique de Marseille est intéressé par le profil du protégé d’Antoine Kombouaré.