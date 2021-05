OL : Rudi Garcia adoubé par Jean-Michel Aulas après Monaco

Publié par Ange A. le 03 mai 2021 à 09:00

L’Olympique Lyonnais a réussi à renverser l’AS Monaco dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1. Président de l’ OL, Jean-Michel Aulas a tenu a salué le travail de Rudi Garcia après la rencontre.

Rudi Garcia conforté par Jean-Michel Aulas

Victime d’une remontada contre le Lille OSC, l’Olympique Lyonnais en a infligé une dimanche à l’AS Monaco. Mené à la mi-temps (0-1), l’ OL a fini par l’emporter (2-3) grâce à une réalisation de Rayan Cherki, entré en fin de rencontre. Président de Lyon, Jean-Michel Aulas a félicité le coaching gagnant de son entraîneur et ainsi que la prestation de ses poulains. « C’est légitime quand on est un président avec un peu d’expérience, de soutenir ses équipes […] Quelques fois on a tendance à le décrier, mais je voulais saluer le coaching de Rudi Garcia. Il a fait une semaine extraordinaire pour trouver le système de jeu. Rudi était là et il a fait un coaching gagnant. Les gars ont été magnifiques avec lui », a déclaré le patron des Gones à Canal+.

Un avenir toujours incertain pour Garcia à l’ OL

Malgré cette sortie, l’avenir de Rudi Garcia à Lyon reste toujours flou. S’il était proche d’une prolongation lorsqu’il avait terminé champion à la mi-saison, le technicien serait davantage sur le départ. Malgré sa victoire à Louis II, l’ OL cale à la 4e place, à une unité de l’AS Monaco. Les Lyonnais doivent remporter leurs trois derniers matchs et espérer un nouveau faux pas de Monaco pour reprendre la 3e place de Ligue 1 Conforama. Distancé par Lille et Paris, Lyon n’a plus que de maigres chances de finir champion de France. Éliminés par l’ASM en Coupe de France, les Lyonnais se dirigent vers une nouvelle saison blanche. Chose qui pourrait coûter cher à Rudi Garcia une fois l’exercice 2020-2021 terminé.