OM Mercato : Arkadiusz Milik prié de rester à Marseille

Publié par ALEXIS le 03 mai 2021 à 15:17

Prêté à l’ OM, Arkadiusz Milik n’a aucune précision sur son avenir. Interrogé sur son futur vendredi dernier, après le match nul contre le RC Strasbourg (1-1), il a laissé entrevoir une envie de rester au club phocéen. Toutefois, l’un de ses proches et compatriotes lui recommande de rester à Marseille.

OM : Jozwiak souhaite que Milik reste à Marseille

Arkadiusz Milik, prêté à l’ OM par le SSC Naples pour 18 mois, arrive en fin d’engagement. Son contrat, assorti d’une option d’achat, lui donne la possibilité de rester à l’Olympique de Marseille. Si les dirigeants du club provençal sont toujours intéressés par ses services du joueur après le 30 juin 2022, il pourrait rester définitivement sous leurs couleurs. À l’approche du mercato estival, un compatriote de l'attaquant Polonais milite pour qu'il reste à l’Olympique de Marseille.

« Arek (surnom d’Arkadiusz Milik, ndlr) est à l’endroit idéal. L’ OM est une très bonne option pour la suite de sa carrière. On voit qu’il prend du plaisir à jouer », a expliqué Marek Jozwiak (ancien défenseur de l’EA Guingamp) dans La Provence. « Si le projet de Marseille est intéressant du point de vue sportif et financier […], je lui recommanderai de rester à l’ OM et en Ligue 1 », a indiqué l’ancien international polonais.

Marek Jozwiak a aussi envoyé un message à Pablo Longoria. « Je souhaite qu’il propose à Arkadiusz Milik, un projet qui le convaincra de rester et de continuer cette belle aventure. On est content qu’il joue régulièrement et qu’il marque dans un bon club comme l’ OM ».

Statistiques de l'attaquant polonais

En 13 matchs disputés sous le maillot phocéen (12 en Liguie 1 et un en coupe de France), Arkadiusz Milik (27 ans) a marqué 6 buts et délivré une passe décisive. Il est le choix N°1 du nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, en pointe de l’attaquant des Marseillais, devant Dario Benedetto. Selon Transfermarkt, sa cote est de 22 M€. Néanmoins, le Napoli réclame au moins 12 M€ (bonus compris) pour son transfert définitif.