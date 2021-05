Ex - PSG : Silva amer après la qualification de Chelsea

Publié par Ange A. le 06 mai 2021 à 06:00

Chelsea s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions mercredi en disposant du Real Madrid (2-0). Défenseur des Blues depuis l’été dernier, Thiago Silva a de nouveau évoqué son départ du Paris Saint-Germain.

Silva content pour Chelsea mais triste pour le PSG

L’affiche de la finale de la Ligue des champions sera 100% anglaise. Après sa victoire contre le Real Madrid en demi-finale retour (2-0 ; 1-1 à l’aller), Chelsea a validé son ticket pour la finale. Les Blues seront opposés aux Skyblues de Manchester City le 29 mai à Istanbul. Les Citizens ont écarté le Paris Saint-Germain (2-0 ; 1-2 à l’aller) pour valider leur qualification. Ancien du PSG, Thiago Silva a affiché sa satisfaction pour son nouveau club et fait part de sa tristesse suite à l’élimination du club francilien. « C’est spécial pour nous. Malheureusement, hier [mardi], Paris n'a pas réussi à faire le boulot. C’était triste pour les joueurs et pour moi aussi. Mais nous, nous sommes contents ici », a d’abord déclaré le défenseur sur RMC Sport après la qualification des Blues. Le Brésilien a ensuite remis une couche sur son départ du PSG.

Thiago Silva pas rancunier malgré son départ

L’expérimenté défenseur de 36 ans a rejoint Chelsea en tant que joueur libre au dernier mercato estival après sa non-prolongation à Paris. Depuis son arrivée, il s’est imposé comme un cadre du vestiaire, arborant même souvent le brassard. Un statut qu’il a d’ailleurs conservé malgré le limogeage de Frank Lampard en janvier. « Avec l’arrivée de Thomas Tuchel, beaucoup de choses ont changé et on mérite de faire le résultat qu’on a fait aujourd’hui […] Ce n’est pas une revanche. Le club a fait son choix de me laisser partir, de dégager Tuchel aussi. C’est difficile de l'expliquer, mais ils ont fait ces choix-là. C’était triste pour moi, mais le plus important pour moi, c’est d'être content ici », a poursuivi Thiago Silva. De nouveau sous les ordres du technicien allemand, le Brésilien a l’occasion de soulever la Coupe aux grandes oreilles. La saison dernière, les deux hommes avaient échoué en finale avec le PSG contre le Bayern Munich.