OL : Course au titre, Kadewere n'y croit plus avant Lorient

Publié par ALEXIS le 06 mai 2021 à 14:45

L’ OL a 6 points de retard sur le LOSC, actuel leader de la Ligue 1, à 3 journées de la fin du championnat. Vu l’écart de points entre les deux équipes, Tino Kadewere avoue, les bras baissés, que le titre de champion de France a échappé aux Gones cette saison. Le club rhodanien peut cependant toujours cibler une qualification en Uefa Ligue des champions.

OL : Kadewere, « ce sera compliqué de gagner le titre »

La 36e journée de Ligue 1 démarre vendredi (21h) par le derby nordiste entre le RC Lens et Lille OSC au Stade Bollaert. Quant à l’ OL, il affronte le FC Lorient au Groupama Stadium, samedi (17h). Le club rhodanien (4e avec 70 points) est toujours en course mathématiquement pour le titre de champion. Mais sur le terrain, il n’a plus les cartes en mains pour doubler ses trois concurrents directs que sont le PSG (75 points), l’AS Monaco (71 points) et évidemment le LOSC (76 points).

Interrogé en conférence de presse sur la position de l’Olympique Lyonnais dans la course pour le titre, Tino Kadewere a fait savoir qu’il ne rêve plus d’être champion. « Ce sera compliqué de gagner le titre », a-t-il avoué. Néanmoins, « l’objectif c'est d'aller chercher la Ligue des champions », selon l’attaquant de pointe de l’ Olympique Lyonnais. « Tout est possible. On va tout faire pour gagner les trois matchs restants », a déclaré l’international zimbabwéen.

Lyon sur le podium provisoirement samedi ?

Notons que l’ OL joue avant l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain qui affrontent respectivement le Stade de Reims (au stade Auguste Delaune) et le Stade Rennais (au Roazhon Park), dimanche. L’équipe de Rudi Garcia a l’occasion de mettre la pression sur ces deux concurrents pour le podium. En cas de victoire sur les Lorientais (17e), les Gones délogeraient provisoirement les Monégasques de la 3e place de L1, et se retrouveraient à seulement 2 points des Parisiens.

Il faut indiquer que les Merlus sont 17es et menacés de relégation. Ils joueront donc crânement contre Lyon, pour éviter de se faire doubler sur le fil par le FC Nantes (18e) ou encore le Nîmes Olympique (19e).