OM Mercato : Tigres de Monterrey, ça chauffe pour Thauvin !

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2021 à 22:00

C’est la grosse info du jour. En fin de contrat avec l’OM et malgré une envie de Pablo Longoria de lui offrir un nouveau contrat, Florian Thauvin se rapproche finalement des Tigres de Monterrey. L’affaire serait même sur le point de se conclure.

Florian Thauvin tout proche d’un départ de l’OM ?

« Flo sort d’une année un peu difficile avec une blessure importante. Nous, on espère qu’il va continuer dans le projet. Après, la décision se prend entre le club, son agent et lui. Mais sur le plan sportif, on espère le voir continuer avec nous », déclarait Jorge Sampaoli en avril dernier devant les journalistes lors d’une conférence de presse. Et visiblement, l’attaquant de 28 ans n’est pas parvenu à s’entendre avec la direction de l’Olympique de Marseille puisqu’il s’apprête à signer en faveur d’un autre club.

À la surprise générale et annoncé dans le viseur des Tigres de Monterrey, le Champion du monde 2018 devrait rejoindre son ancien coéquipier marseillais André-Pierre Gignac au Mexique cet été. Plusieurs sources dévoilent aujourd’hui les détails de ce deal totalement surprenant.

Les détails du contrat de Florian Thauvin aux Tigres

En effet, le journal L’Équipe confirme la petite bombe lancée ce matin par un média mexicain. Florian Thauvin est sur le point de retrouver André-Pierre Gignac chez les Tigres de Monterrey. Le quotidien sportif explique que les premiers contacts entre le clan Thauvin et le club mexicain remontent à la fin du mois de mars et les deux parties ont continué de discuter. Pour convaincre l’international tricolore de l’Olympique de Marseille, les Tigres n’ont pas lésiné sur les moyens puisqu’un contrat de 5 ans lui a été offert avec en prime un mirobolant salaire de 5 millions d’euros annuels.

Toujours selon la même source, l’affaire est presque bouclée. Il ne manque que quelques détails à régler. Un gros coup dur pour Jorge Sampaoli et Pablo Longoria qui voulaient garder Thauvin à Marseille.