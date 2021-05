OL : Vers une avalanche d'absents contre le FC Lorient ?

Publié par Ange A. le 07 mai 2021 à 07:30

L’Olympique Lyonnais affronte le FC Lorient ce samedi lors de la 36e journée de Ligue 1. Entraîneur de l’ OL, Rudi Garcia ne disposera pas de son groupe au complet pour ce rendez-vous.

Quatre forfaits pour l’ OL contre le FC Lorient

Fort de sa victoire renversante face à l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais veut enchaîner ce samedi contre le FC Lorient. Actuel 4e de Ligue 1, l’ OL n’a plus le droit à l’erreur pour finir sur le podium cette saison. Mais face au promu, la tâche s’annonce compliquée pour Rudi Garcia. Le coach lyonnais sera en effet privé de quatre éléments contre les Merlus. Expulsés contre à Louis II lors de la dernière journée, Mattia de Sciglio, Maxence Caqueret et Marcelo Guedes sont suspendus contre le promu. Averti lors de la défaite contre le Lille OSC, Memphis Depay est également suspendu pour la réception de Lorient au Groupama Stadium.

Des incertitudes pour Lyon avant Lorient

Outre ces éléments, Rudi Garcia pourrait voir la liste de ses absents s’allonger. En conférence de presse, le coach de l’ OL s’est montré dubitatif quant à la présence d’autres joueurs. Le technicien lyonnais n’est pas certain de pouvoir aligner Islam Slimani, Djamel Benlamri et Melvin Bard. Les trois hommes étaient déjà absents lors du déplacement à Monaco. Touché à la cheville contre l’ AS Monaco, Jason Denayer est également incertain pour cette affiche de la 36e journée de Ligue 1 Conforama. En cas de nombreuses absences, le coach des Gones entend faire descendre un milieu d’un cran. « L’un des premiers qui vient à l’esprit pour dépanner en défense est Thiago Mendes, même s’il n’a jamais joué à ce poste. Il a les caractéristiques pour le faire », a confié le technicien. Celui-ci a déjà reconverti l’Ivoirien Maxel Cornet comme arrière gauche depuis la saison dernière.