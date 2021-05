ASSE : Une bonne nouvelle avant le match contre l'OM

Publié par ALEXIS le 07 mai 2021 à 17:16

Claude Puel prépare le match que va livrer l’ ASSE face à l’ OM dimanche (13 h). À l'approche de la rencontre de la 36e journée de Ligue 1, les Verts ont annoncé une bonne nouvelle sur leur site internet.

ASSE : Neyou et Trauco aptes pour affronter l'OM

L’ ASSE a assuré son maintien grâce à sa victoire sur le Montpellier HSC (1-2) au stade de la Mosson dimanche dernier. Lors des trois derniers matches, à commencer par celui contre l’Olympique de Marseille, l’équipe de Claude Puel tentera de grappiller des places vers le haut du tableau. Et l’entraîneur des Stéphanois peut compter sur Miguel Trauco et Yvan Neyou.

Blessés respectivement au pied et à la cheville, l’arrière latéral gauche et le milieu de terrain sont désormais opérationnels. Ils « ont repris l'entraînement et sont en mesure de figurer dans le groupe » de l’AS Saint-Étienne pour affronter l’OM au stade Geoffroy-Guichard, selon le club ligérien. Le Péruvien a raté la confrontation avec le Montpellier HSC (1-2), tandis que le Camerounais n'a pas joué contre le Stade Brestois et le MHSC.

Des joueurs toujours incertains chez les Verts

En marge de l’annonce du retour de Miguel Trauco et Yvan Neyou, Claude Puel a fait savoir qu’il compte des joueurs encore incertains dans son effectif. Le manager général de l’ ASSE a annoncé sept ou huit joueurs en sursis, lors de la conférence de presse d’avant match de ce vendredi. En effet, une décision concernant leur participation ou non au match contre les Marseillais sera prise qu'après la dernière séance de préparation, de samedi, soit à 24 heures du match.