RC Lens : Le responsable de la défaite contre Lille démasqué

Publié par Ange A. le 08 mai 2021 à 08:00

En course pour le titre, le Lille OSC a corrigé le RC Lens vendredi en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Cette défaite est difficile à digérer pour les Sang et Or qui s’estiment lésés par l’arbitrage.

Le RC Lens accable Clément Turpin après la défaite contre le LOSC

La 36e journée de Ligue 1 a débuté vendredi avec un classique du championnat. Cinquième au coup d’envoi, le RC Lens recevait le Lille OSC, leader du championnat, au stade Bollaert. Comme à l’aller, les Dogues ont dominé les Sang et Or. Auteur d’un doublé, Burak Yilmaz et Jonathan David ont permis à Lille de remporter le derby du Nord (0-3). Entraîneur de Lens, Franck Haise a affiché son dépit après la rencontre. Il accable notamment Clément Turpin, l’officiel de la rencontre. « Je ne sais pas quoi dire... La défaite je la mets sur le compte des faits de jeu […] On va dire que je suis déçu, c’est tout. Pendant 35 minutes, on a réussi à proposer des choses intéressantes. Et puis il y a le carton rouge et un magnifique but. Il n’y a plus match après », a déploré le coach lensois au micro de Canal Plus.

Leca crie au scandale après Lille

Comme son entraîneur, Jean-Louis Leca conteste les décisions de Clément Turpin. Le portier du RC Lens a concédé un but sur penalty dès la 4e minute. Les Sang et Or ont terminé la rencontre à dix suite à l’expulsion de Clément Michellin à la 1re mi-temps. « C’est un scandale ! Il y a juste à aller voir une caméra et on plie le débat […] Et en plus de faire une erreur au bout d’une minute de jeu, il nous plie le match en expulsant Clément Michelin », a pesté le dernier rempart de Lens. Suite à cette défaite contre Lille, le Racing occupe provisoirement la 6e place et pourrait voir Marseille (5e) et Rennes (7e) profiter de son faux pas.