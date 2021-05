OM Mercato : Une piste en Ligue 1 pour l'après-Thauvin ?

Publié par Ange A. le 10 mai 2021 à 07:00

Comme attendu, Florian Thauvin va quitter l’Olympique de Marseille au terme de la saison. La direction de l’ OM pourrait signer un talent de Ligue 1 pour remplacer son attaquant en partance pour le Mexique.

Un Algérien pour la succession de Thauvin à l’ OM

Comme Valère Germain, Florian Thauvin a déjà confirmé son départ de l’Olympique de Marseille une fois la saison terminée. Contrairement à l’ancien monégasque, la prochaine destination de l’ailier de 28 ans est déjà connue. Le champion du monde tricolore va rejoindre les Tigres de Monterrey. Il s’est engagé pour 5 ans avec la formation mexicaine et va toucher 5 millions d’euros par an. Journaliste à France Football, Nabil Djellit vient de proposer un nom à la direction du club phocéen pour remplacer Thauvin. Pour le journaliste, Marseille peut signer un joueur de Ligue 1 à moindre coût l’été prochain. Il invite notamment les Olympiens à s’intéresser au profil de Zinedine Ferhat, buteur ce weekend avec le Nîmes Olympique.

Quelles chances pour Marseille avec Ferhat ?

« Y a un paquet de bonnes équipes de L1 qui doivent foncer sur lui dont l’ OM. Pas besoin d’aller dans la Pampa alors que le remplaçant naturel de Thauvin est sous le nez, à quelques kilomètres… », a posté Nabil Djellit sur son compte Twitter. International algérien (10 sélections), Zinedine Ferhat est sous contrat avec les Crocos jusqu’en juin 2022. À un an de l’expiration de son bail et avec la prochaine relégation de Nîmes, le milieu offensif de 28 ans pourrait trouver un autre point de chute cet été. Recruté en tant que joueur libre en 2019, sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt. Pour ce qui pourrait être sa dernière saison avec Nîmes, Ferhat compte 6 buts et 10 passes décisives en 32 apparitions. Suffisant pour en faire le Nîmois le plus décisif cette saison et taper dans l’œil de nombreux prétendants comme l’a indiqué le consultant de Canal Plus.