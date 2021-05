PSG Mercato : Ça se précise pour le retour d’un renfort à 0€

Publié par Ange A. le 10 mai 2021 à 08:00

Si Neymar Jr vient de prolonger son contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain au prochain mercato. La direction du PSG miserait alors sur un jeune actuellement en prêt au RC Lens pour renforcer son attaque.

Le PSG disposé à rapatrier Arnaud Kalimuendo

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, la prolongation du contrat de Neymar Jr avec le Paris Saint-Germain a été officialisée samedi. Reste maintenant à Leonardo de trouver les arguments pour convaincre Kylian Mbappé de faire pareil. Pour le moment, le natif de Bony entretient le flou sur son avenir avec le PSG et est annoncé au Real Madrid. L’attaquant de 22 ans pourrait rejoindre la capitale espagnole cet été, à un an de l’expiration de son contrat avec le club francilien. Une hypothèse que le board parisien n’exclut plus. Raison pour laquelle Leonardo souhaiterait réaliser un coup à zéro euro en cas de transfert de Mbappé. Téléfoot assure que le club de la capitale devrait rapatrier Arnaud Kalimuendo au prochain mercato.

Des débuts prometteurs pour Kalimuendo avec Lens

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Arnaud Kalimuendo est prêté au Racing Club de Lens cette saison. Les Sang et Or disposent d’ailleurs d’une option d’achat dont le montant n’a pas filtré. Avec le club artésien, le titi parisien dispute sa première saison en tant que professionnel. Il réalise d’ailleurs un bel exercice avec Lens, actuel 6e de Ligue 1 et proche d’accrocher une place en Ligue Europa. Sur le plan personnel, l’attaquant formé au PSG compte 8 buts et 6 passes décisives en 29 apparitions. Au vu des performances du buteur de 19 ans, la direction du Racing souhaite également conserver le natif de Suresnes.