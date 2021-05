OL Mercato : Lyon sur un Marseillais pour replacer Depay ?

Publié par Ange A. le 10 mai 2021 à 09:00

L’Olympique Lyonnais s’apprête à perdre son capitaine Memphis Depay. En fin de contrat, le Néerlandais va quitter l’ OL en tant que joueur libre au terme de la saison. La direction de Lyon pourrait piocher en Serie A pour remplacer le Batave.

Une nouvelle cible évoquée pour la succession de Depay

Après trois saisons et demie en Ligue 1, Memphis Depay s’apprête à quitter l’Olympique Lyonnais. Malgré les propositions de Jean-Michel Aulas, l’attaquant néerlandais souhaite retrouver un club plus huppé que l’ OL. Si son nom a souvent circulé à Barcelone, le joueur de 27ans pourrait poser ses valises ailleurs. Le Barça voudrait davantage s’attacher les services de Sergio Agüero également en fin de contrat avec Manchester City. Avec le départ à venir de Depay, le club rhodanien doit se trouver un nouveau élément offensif pour renforcer ses rangs. À ce sujet, L’Équipe assure que Juninho s’intéresse à un joueur de Serie A. Le journal spécialisé révèle que le directeur sportif lyonnais est intéressé par Jérémie Boga, pensionnaire de Sassuolo.

Jérémie Boga dans le viseur de l’ OL

Une arrivée de Jérémie Boga devrait permettre un repositionnement de Toko Ekambi ou de Tino Kadewere en pointe de l’attaque lyonnaise. Après une saison 2019-2020 convaincante avec ses 11 réalisations et 4 passes décisives, le natif de Marseille connaît une baisse de régime sur l’exercice en cours. L’attaquant ivoirien n’a scoré qu’à trois reprises et délivré deux passes décisives en 25 apparitions. Malgré cette mauvaise passe, l’ailier de Sassuolo intéresse toujours certaines écuries européennes, dont Lyon. Arrivé en Italie en 2018 en provenance de Chelsea, son club formateur, Boga n’a plus qu’un an de contrat avec l’actuel 8e de Serie A. Sa valeur marchande est estimée à 22 millions d’euros sur Transfermarkt. En cas d’offensive, la direction de l’ OL devrait tenter de revoir ce montant à la baisse.