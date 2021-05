PSG Mercato : Ramos en route pour Paris ? Les indices tombent !

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2021 à 20:30

Un journaliste qatari bien connu du côté du PSG a annoncé ce lundi que Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid, va porter le maillot du club de la capitale la saison prochaine. Depuis ces dernières heures, les indices se multiplient dans ce sens.

Sergio Ramos et le Real Madrid, la fin d’une belle histoire d’amour ?

D’après les renseignements du journal espagnol AS, la belle histoire entre le Real Madrid et Sergio Ramos va prendre fin cet été. Arrivé en 2005 en provenance du FC Séville, le défenseur central se dirige inéluctablement vers un départ. À quelques semaines de la fin de son contrat, aucun accord n’est dans les tuyaux entre la direction du Real Madrid et la star argentine. Toujours selon la même source, l’international espagnol de 35 ans ne jouera plus pour le reste de la saison en raison d’une blessure à la jambe gauche.

Alors que l’Euro 2021 arrive à grands pas, Sergio Ramos préfère ne pas précipiter un possible retour pour préparer au mieux cette compétition continentale avec la sélection espagnole. Mais son retour au Real n’est pas garanti.

Sergio Ramos déjà promis au PSG ?

Un journaliste qatari, qui avait été le premier a annoncé la prolongation de Neymar en février dernier, assure que Sergio Ramos va évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino dès la saison prochaine. En quête d’un défenseur central supplémentaire, le Paris Saint-Germain veut attirer l’emblématique capitaine du Real Madrid cet été. Depuis des semaines, les deux parties sont en négociations et Leonardo, le directeur sportif du PSG, a fait une offre concrète de contrat au protégé de Zinédine Zidane.

Si aucun détail n’a filtré, le journaliste qatari ajoute que la direction parisienne est plutôt optimiste quant à l’aboutissement de cette affaire. Pendant ce temps, le principal concerné envoie des signaux qui font penser qu’une arrivée au PSG est bel et bien dans les tuyaux. D’abord, Sergio Ramos a été l’un des tout premiers footballeurs encore en fonction à « liker » le communiqué du PSG annonçant la prolongation de Neymar jusqu’en juin 2025.

Ensuite, le coéquipier de Karim Benzema s’est mis dernièrement à suivre plusieurs joueurs du PSG sur Twitter. Julian Draxler, Alessandro Florenzi, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Ander Herrera, Rafinha ou encore Thilo Kherer sont désormais suivis sur les réseaux par le natif de Camas.

Affaire à suivre donc…