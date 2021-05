Lens Mercato : Un cadre en partance vers l'Angleterre ?

Publié par Melvin le 11 mai 2021 à 11:00

6e de Ligue 1, le RC Lens vit une saison bien au-delà de ses espérances. Pour son retour dans l'élite du football français, le club présidé par Joseph Oughourlian joue le haut de tableau et peut encore espérer une qualification pour la prochaine Europa League. Néanmoins, le club artésien s'apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Plusieurs joueurs sont courtisés et ne seront pas retenus en cas de très belle offre.

Direction Newcastle pour Gaël Kakuta ?

Et il se pourrait bien que le RCL perde son métronome à jouer en la personne de Gaël Kakuta. Selon les informations de Foot Mercato, Newcastle serait très intéressé par l'international de la RDC. Le club anglais serait même entré en contact avec l'entourage du joueur. Un sacré coup dur se profile donc pour Franck Haise et Lens. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 33 apparitions, le natif de Lille est devenu l'un des fers de lance de la formation artésienne.

Si les Sang et Or vont de toute façon lever l'option d'achat du joueur prêté par Amiens, la perspective de rejouer en Angleterre ne laisse clairement pas de marbre au joueur lensois. Parti à l'âge de 17 ans en Premier League du côté de Chelsea, le milieu offensif, trop jeune à l'époque, n'avait pas pu saisir sa chance avec les Blues.

Le RC Lens attaqué de toutes parts pour Gaël Kakuta

Outre Newcastle, Crystal Palace, Fulham ou encore Watford ont déja fait part de leur intérêt pour l'international Congolais. Une belle revanche pour un joueur qui n'a pas eu une carrière à la hauteur de son immense talent. Baladé de prêt en prêt durant son passage londonien, le joueur du RC Lens n'a jamais pu s'imposer durablement dans un club. Arrivé au sein du club artésien après un exercice mitigé à Amiens, le natif de Lille a su saisir sa chance pour redonner un élan à sa carrière. Agé aujourd'hui de 29 ans, il est peut-être temps de retenter sa chance à l'étranger pour Gaël Kakuta.