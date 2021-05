PSG : Ça chauffait entre Kimpembe et Leonardo après Rennes !

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 11:30

Tenu en échec avec le PSG par le Stade Rennais (1-1), dimanche soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, Presnel Kimpembe était bien tendu après le match. Le défenseur central parisien s’est violemment expliqué avec son directeur sportif Leonardo.

Le ton est monté entre Kimpembe et Leonardo

Vingt-quatre heures après le match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, Canal+ est revenu sur les coulisses de cette rencontre au cours de laquelle les hommes de Mauricio Pochettino ont probablement dit adieu au titre de Champion de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fin de ce match entre Parisiens et Bretons était particulièrement houleuse dans les couloirs du Roazhon Park.

Le vice-capitaine du Paris Saint-Germain a perdu son contrôle en commettant une grosse faute avec un vilain tacle sur l’ailier rennais Jérémy Doku avant de vouloir en découdre avec le remplaçant du SRFC Romain Del Castillo. Sur les images diffusées par la chaîne cryptée, on aperçoit Kimpembe, qui avait visiblement envie de régler ses comptes avec Del Castillo, lâchant une insulte homophobe en rentrant dans les vestiaires.

« Bande de tapettes », a lancé le champion du monde 2018. Quelques minutes après sa sortie du terrain, le coéquipier de Marquinhos avait encore les nerfs à vif en attendant les joueurs rennais dans le couloir du Roazhon Park. « Lâchez-moi, lâchez-moi… hé il vient pas m’agresser comme ça moi », s’énerve le défenseur de 25 ans au milieu de la bousculade. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, déjà énervé après la victoire face à au RC Lens (2-1) le 1er mai, est également remonté.

« Tout le temps, tu casses le cul à tout le monde toi, arrête, va dedans, va t’entraîner toi », lance Leonardo à Kimpembe. « J’accepte pas, y’a pas de truc, on a le droit de parler ou pas ? Bon poussez-vous alors », répond le Titi parisien en essayant d’aller voir les joueurs rennais. « Tu veux parler avec qui ? », reprend Leonardo dans un accès de colère. « Je vais parler après », se reprend le natif de Beaumont-sur-Oise en retournant vers le vestiaire parisien.

Kimpembe risque gros après son pétage de plomb

Auteur d’une grossière faute sur Jérémy Doku, Presnel Kimpembe risque au moins trois matches de suspension. L’international français pourrait donc avoir mis fin à sa saison après le match contre le Stade Rennais. Mais après les images diffusées par Canal+ lundi soir, cette peine pourrait être alourdie. Le joueur du PSG sera situé ce mardi soir puisque la commission de discipline de la LFP se réunit de façon exceptionnelle en raison du week-end de l’ascension.