PSG Mercato : Lucas Vazquez, la grosse surprise de Leonardo ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2021 à 13:00

Libre le 30 juin prochain, Lucas Vazquez n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Placé dans le viseur du PSG, le milieu offensif espagnol pourrait ainsi changer d’air lors du marché des transferts de cet été. Et le Paris Saint-Germain pourrait avoir ses chances dans le dossier.

Lucas Vazquez a refusé les offres du Real Madrid

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine et un éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un autre gros coup au Real Madrid, deux ans après avoir chipé Keylor Navas aux Merengues. Selon les renseignements divulgués par le journal madrilène AS, Leonardo surveille avec attention la situation de l’ailier du club madrilène Lucas Vazquez. En fin de contrat, l’international espagnol de 29 ans n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec l’équipe entraînée par Zinédine Zidane.

Fan du joueur, le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est déjà rapproché de son entourage afin d’évoquer une arrivée en France en fin de saison. Toujours selon la même source, le coéquipier de Karim Benzema a pour le moment refusé toutes les offres de sa direction et pourrait donc envisager un changement d’air. Surtout qu’il n’occupe qu’un rôle de remplaçant de luxe au sein de la Maison Blanche. Si plusieurs autres grands clubs européens veulent l’attirer, Vazquez a les idées claires en ce qui concerne son avenir.

Lucas Vazquez déjà promis au PSG ?

D’après le quotidien AS, le protégé de Florentino Pérez ne compte pas rejoindre un concurrent direct du Real Madrid. Sondé par Diego Simeone, l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo a tout simplement éconduit l’entraîneur de l’Atlético Madrid. Le Paris Saint-Germain se retrouve ainsi parmi les destinations les plus sérieuses de Vazquez selon le média espagnol. Toutefois, l’affaire est encore très loin d’être faite, puisque le natif de Curtis est notamment courtisé en Angleterre et en Italie. Surtout que Lucas Vasquez a un faible pour l’AC Milan.

Affaire à suivre donc…