PSG Mercato : Lewandowski a donné sa réponse à Leonardo

Publié par Timothée Jean le 12 mai 2021 à 09:00

Auteur comme toujours d’une excellence saison en Bundesliga, Robert Lewandowski, cible du PSG, va-t-il continuer au Bayern Munich la saison prochaine ? Le prolifique buteur polonais est annoncé dans le viseur des Parisiens pour pallier un départ éventuel de Kylian Mbappé. Mais l’attaquant bavarois a clarifié son futur.

Bayern ou PSG, Robert Lewandowski a tranché

Considéré comme l’attaquant le plus efficace de la planète (46 buts en 38 matchs) cette saison, Robert Lewandowski ne devrait pas vivre un mercato estival tranquille, même si son contrat avec le Bayern n'expire qu'en juin 2023. L’ attaquant suscite en effet l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, dont le Paris Saint-Germain. On sait que le club de la capitale s’intéresse de près à Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Mais La Pulga ne serait pas la seule cible offensive du PSG pour remplacer son buteur Kylian Mbappé.

Le directeur sportif parisien, Leonardo, aurait des vues sur Robert Lewandowski. Chelsea et Manchester City sont eux aussi sur ses traces. L’entraineur Pep Guardiola, qui l’a déjà eu sous ses ordres en Bavière, voudrait l’attirer en Premier League lors du prochain mercato. Cependant, il faut croire que toutes ces écuries ont tapé à la mauvaise porte. Robert Lewandowski n’a pas l’intention de quitter le Bayern Munich cet été.

« La vérité, c’est que j’ai un contrat avec le Bayern et que je suis très bien dans ce club, a clarifié le buteur. On parle d’un des 3-4 meilleurs clubs d’Europe et du monde. Pour jouer au Bayern, il faut savoir et accepter une règle : il faut gagner quelque chose chaque année. Les attentes sont très élevées. Il faut toujours être le meilleur », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Tuttosport.

Le PSG devra faire une croix sur cette piste offensive

Robert Lewandowski veut donc poursuivre son aventure au Bayern Munich. Et ce n’est pas l’arrivée de Nagelsmann en remplacement de Hansi Flick qui y changera quelque chose. « Nous sommes le Bayern, alors nous ferons le maximum pour gagner à nouveau tous les trophées avec Nagelsmann. Pour moi, ça ne change pas grand-chose : je dois marquer avec Flick et je devrai continuer à le faire avec le nouvel entraineur pour aider l’équipe. Marquer, c’est quelque chose que j’aime. Quand j’y arrive et qu’on gagne, tout me semble plus beau ».

Les éventuels courtisans sont prévenus. En quête d’un éventuel successeur de Kylian Mbappé, le PSG devra faire une croix sur cette piste offensive.