AS Monaco : Podium, le plan de Kovac pour finir devant l'OL

Publié par ALEXIS le 12 mai 2021 à 18:30

L’AS Monaco a été handicapé ces dernières semaines par l’absence de joueurs positifs au Covid-19. Et pour éviter d’être privé de joueurs importants pour ses derniers matchs de la saison, l’entraîneur a sorti une stratégie : s'enfermer dans une bulle sanitaire.

L’AS Monaco s’est enfermé sur lui-même, afin d’éviter de nouveaux cas de Covid-19 dans l'effectif. Niko Kovac a décidé de regrouper ses joueurs dans une bulle, avant son match contre Rumilly-Vallières (N2) en demi-finale de la Coupe de France, jeudi (21h15). Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a expliqué pourquoi le club de la principauté a pris cette décision. « Pour deux choses. D'abord, c'est une bulle de performance. On sera dedans les dix prochains jours, avec quatre matchs très importants pour nous, pour le club. La seconde chose, c'est aussi pour se protéger. C'était nécessaire d'être dans une bulle parce qu'on sera tous les uns sur les autres », a indiqué le coach des Monégasques.

Il faut noter que l’ASM a trois matchs au programme en cette fin de saison, mais l’équipe de Niko Kovac pourrait en avoir un quatrième si elle se qualifie pour la finale de la Coupe de France, prévue le 19 mai. « On est dans une période difficile. On a eu des blessures, il y a le problème du Covid-19. On doit se protéger autant que possible et être concentrés à 100 % », a rappelé l’entraîneur de l’AS Monaco. Après Rumilly-Vallières en Coupe, les Monégasques affronteront le Stade Rennais et le RC Lens pour boucler le championnat.

L'ASM confiné dans son hôtel près de la Turbie

Les joueurs et l’encadrement technique de l’AS Monaco seront confinés dans leur hôtel, non loin de La Turbie (centre d'entraînement du club). « Ce sera juste les joueurs et le staff ensemble. Ils n'auront pas l'occasion de retourner chez eux », a précisé Niko Kovac. Notons que l'AS Monaco (74 points) est à la lutte avec l'OL (73 points), le PSG (76 points) et le LOSC (79 points) pour une place sur le podium de la Ligue 1, à deux journées de la fin du championnat.