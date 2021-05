ASSE Mercato : L'avenir de Moulin menacé chez les Verts ?

Publié par Ange A. le 14 mai 2021 à 09:30

Numéro 1 au poste de gardien, Jessy Moulin a été contraint de céder sa place sur cette fin de saison en raison d’une blessure. Son avenir à l’ ASSE s’en retrouverait aujourd’hui menacé au moment où Étienne Green enchaîne les titularisations.

Green ou Moulin, déjà un premier casse-tête pour Puel

Longtemps cantonné à un rôle de doublure à l’ ASSE, Jessy Moulin a connu son heure de gloire avec l’arrivée de Claude Puel. En froid avec Stéphane Ruffier, le coach de l’AS Saint-Étienne a poussé pour le départ du Bayonnais. Le technicien castrais a propulsé Moulin en tant numéro 1 depuis la deuxième moitié de la saison dernière. Seulement, le portier de 35 ans peine à faire oublier son prédécesseur avec ses 42 buts concédés en 29 matchs. Il n’enregistre d’ailleurs que 9 clean-sheet. Sa situation ne s’est guère arrangée avec sa blessure aux ischios-jambiers en mars. La saison est déjà terminée pour le portier formé chez les Verts. Son absence a profité à Étienne Green, pourtant troisième dans la hiérarchie.

Green numéro 1 de l’ ASSE la saison prochaine ?

Le portier de 20 ans a en effet été propulsé en l’absence de Moulin et de sa doublure Bajic. Il a disputé 6 matchs pour 7 buts encaissés et n’a gardé sa cage inviolée qu’à deux reprises. Malgré ses débuts compliqués, certains estiment que Green a des chances passer numéro 1 la saison prochaine. Journaliste à But Football, Laurent Hess le voit comme l’un des acteurs du maintien de Saint-Étienne en Ligue 1. « La prolongation du contrat de Green est un indice pour son avenir : il sera teinté de Vert. Reste à savoir dans quel rôle. Mais qui crierait au scandale si le jeune portier était toujours dans les buts de l’ ASSE à la rentrée ? », note le journaliste. Pour son compère Alexandre Corboz, il est encore prématuré pour conforter Green en tant que titulaire. Il estime également que Jessy Moulin « ne mérite pas un déclassement sur une blessure. Surtout pas maintenant et surtout pas comme ça ». Reste à savoir quelle sera la décision de Claude Puel, friand de jeunes pépites.