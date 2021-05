Barça Mercato : Messi, une ouverture se dessine pour le PSG

Publié par Timothée Jean le 16 mai 2021 à 05:30

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone cet été, Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations au sujet de son avenir. Selon la presse anglaise, la prolongation de l’attaquant argentin ne serait plus une priorité pour le Barça. Cette situation pourrait alors profiter au PSG qui suit de près le dossier.

Barça : La prolongation de Messi abandonnée ?

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi nourrit toujours de nombreux débats concernant son avenir. À deux journées de la fin du championnat, le génie argentin entretient toujours le suspense sur son futur, alors que la question de la prolongation de son bail préoccupe ses dirigeants. Le président Joan Laporta souhaite à tout prix conserver sa star et aimerait tabler sur un "contrat à vie". En prolongeant avec le Barça cet été, Lionel Messi écarterait quasiment toutes les chances de le voir filer vers d’autres écuries européennes, dont le PSG désireux de l'accueillir.

Actuellement, le sextuple Ballon d’Or n’écarte pas l’idée de signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, mais attend des garanties sur le projet économique et sportif du club avant de prolonger. L’argument de la compétitivité du club sur la scène européenne est aussi avancé comme un facteur essentiel pour sa signature. Ainsi, le Sun dresse un nouveau point sur la situation de Lionel Messi au Barça. Selon les informations du média britannique, la prolongation de l’attaquant de 33 ans ne serait clairement plus une priorité absolue pour le Barça, passant même au second plan face au dossier Erling Haaland.

"Haaland est l’avenir, Messi est presque passé"

Une source aurait même déclaré au Sun :"Haaland est l’avenir, Messi est presque passé". Le FC Barcelone foncerait donc sur la pépite norvégienne du Borussia Dortmund en vue de renforcer son secteur offensif. La raison ? Le quotidien explique que recruter Erling Haaland cet été est la stratégie idéale pour convaincre Léo sur le projet sportif du club et donc de le conserver sur le long terme en Catalogne.

Mais le prix du crack BVB, estimé à 160 millions d’euros, complique les choses pour le FC Barcelone. Pour l’heure, cette somme semble hors de portée pour le club catalan, englué dans une crise financière. Reste que la donne pourrait changer dans les semaines à venir.