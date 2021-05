Real Madrid Mercato : Zidane lâche une bombe sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2021 à 23:00

Après son annonce fracassante du 31 mai 2018, Zinedine Zidane va-t-il récidiver à la fin de la saison ? Donné partant par plusieurs sources, l’entraîneur du Real Madrid s’est ouvertement prononcé sur son avenir.

Zidane : « Il y a un moment où il faut changer »

De retour en 2019 et sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, Zinedine Zidane ne sait pas s’il va poursuivre avec le Real Madrid la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur des Merengues a ouvertement évoqué la possibilité d’un changement « à un moment. » Interrogé avant le déplacement à Bilbao ce dimanche pour le compte de la 37e journée de Liga, le Marseillais de 48 ans a livré une réponse tonitruante.

« Mon avenir ? Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout peut arriver, c'est le Real Madrid. Ma force, c'est le quotidien, je ne me vois pas au-delà du quotidien. Je ne regarde ni le passé ni l'avenir, tout ce qui compte, c'est le présent », a d’abord expliqué Zidane. Avant d’ajouter : « sur ma phrase « je vais faciliter les choses pour le club » ? Vous pensez peut-être que je démissionne parce que je ne prends pas mes responsabilités ou parce que les choses se compliquent. Absolument pas. C’est juste que ce que je fais, je le fais à fond. »

Poursuivant, le champion du monde 1998 a laissé entendre qu’il pourrait claquer une nouvelle fois la porte pour le bien du Real Madrid. « Et il arrive un moment où les choses…. où il est temps de changer. Mais pour tout le monde, pas seulement pour moi. Pour le bien des joueurs, du club, de tout le monde. Je n'abandonne pas parce que c'est plus facile de dire j'abandonne... Les moments sont comme ça. Il y a des moments où il faut être là et d'autres où il faut changer », a indiqué le mentor de Karim Benzema. Mais quel avenir pour Zidane en cas de départ et qui pour lui succéder à Madrid ?

Le Real Madrid veut une autre légende pour remplacer Zidane

S’il venait à quitter le Real Madrid cet été, Zidane pourrait avoir l’embarras du choix. Annoncé à la Juventus Turin ou encore à la place de Didier Deschamps à la tête de la sélection de France, l’entraîneur du Real a également des touches au PSG et au Qatar pour prendre la tête de la sélection avec un contrat de 50 millions d'euros sur quatre ans. Pour lui succéder au Real, Florentino Pérez miserait sur Raul, une autre légende merengue.

« Il est le favori pour occuper le banc si le technicien ne continue pas. Il est prêt à faire le grand saut et connait déjà sa première expérience sur un banc avec la Castilla en deuxième division », annonce Marca. Sur son compte Twitter, le journaliste du Guardian et de Sky Sport, Fabrizio Romano, a expliqué que le coach du Real Madrid comptait annoncer son choix final à l'issue de la saison.

Affaire à suivre donc…