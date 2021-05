LOSC Mercato : Le successeur de Mike Maignan déjà identifié ?

Publié par Melvin le 18 mai 2021 à 20:30

En tête de la Ligue 1 à une journée de la fin du championnat, le LOSC est bien parti pour remporter le titre de champion de France. Il ne reste désormais plus qu'une condition pour que les Dogues soient sacrés : battre Angers lors de la dernière journée. En interne, on est déjà au travail pour préparer la saison prochaine. Il est désormais pratiquement acté que l'été 2021 soit mouvementé pour Lille. Outre l'avenir de Christophe Galtier qui reste en suspens, celui de certains joueurs ne fait plus aucun doute.

Paul Bernardoni, prochain gardien du LOSC ?

C'est le cas de Mike Maignan qui se rapproche d'un départ vers l'Italie. Pour le remplacer, les Dogues penseraient à un portier de Ligue 1. En effet, selon les informations de Canal +, Olivier Létang fait de Paul Bernardoni sa priorité afin de succéder à Mike Maignan dans les cages lilloises. Arrivé à Angers pour 7,5 millions d'euros l'été dernier, le natif d'Évry a rapidement confirmé son talent et son statut d'excellent gardien de Ligue 1. Actant la difficulté du dossier Alexander Nubel, la direction nordiste a décidé de se rabattre sur le portier Angevin. Le LOSC va devoir sortir le chéquier car le joueur est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club scoiste.

Botman sur le départ ?

Outre le poste de gardien de but, la direction du LOSC s'apprête à devoir compenser un potentiel départ de Sven Botman. Ce dernier n'a pas caché son désir de rejoindre la Premier League dans les années à venir. « Après la saison, je vais profiter de vacances et voir ce qui se passe ensuite. (…) Je ne suis pas le genre de gars qui planifie déjà l’avenir. Si je suis honnête, la Premier League est l’une des ligues dont je rêvais… mais aussi la Serie A, la Liga, la Bundesliga. La Premier League a quelque chose de spécial. C’est le football que j’aime vraiment et qui me convient », s'est-il confié au journal britannique The Athletic. Alors que Liverpool mais aussi Tottenham ont fait part de leur intérêt pour le défenseur néerlandais, cette déclaration risque bien une nouvelle fois d'alimenter les rumeurs d'un départ de l'ancien joueur de l'Ajax.