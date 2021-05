Real Mercato : Officialisation imminente pour David Alaba ?

Publié par Timothée Jean le 19 mai 2021 à 10:40

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Son transfert à Madrid serait en cours de finalisation.

David Alaba en route pour le Real Madrid ?

Très courtisé lors du dernier mercato estival, David Alaba avait repoussé plusieurs offres afin de continuer l’aventure avec le Bayern Munich. Mais le défenseur polyvalent va tout de même faire ses valises dès cet été. En effet, l’international autrichien arrive en fin de contrat avec le club munichois en juin prochain et n’a pas l’intention de rempiler en Bundesliga. Il souhaiterait découvrir un nouveau championnat.

David Alaba est d'ailleurs sur le point de voir son souhait se réaliser, puisqu’il aurait répondu favorablement à l’offre du Real Madrid. Sky Sport avance, ce mardi, qu’un accord aurait été trouvé entre le défenseur bavarois et le club des merengue. Le géant madrilène espère désormais officialiser très rapidement son transfert pour pouvoir compter sur le crack autrichien, dans le but d’anticiper le probable départ de Sergio Ramos.

David Alaba, digne successeur de Ramos ?

À noter que le joueur de 28 ans quittera le Bayern Munich à la fin de la saison, le 30 juin. C’est à partir du 1er juillet qu'il deviendrait un joueur du Real Madrid, même si l'officialisation de son transfert pourrait avoir lieu avant cette date. Sa signature au Real Madrid semble aussi confirmer le possible départ de Sergio Ramos.

Le défenseur espagnol de 35 ans, en fin de contrat, s’éloigne de plus en plus de la Maison Blanche. Le capitaine madrilène a refusé la proposition de prolongation faite par ses dirigeants et se rapproche de la porte de sortie. Le PSG s’active déjà en coulisse pour l’accueillir. En cas de départ de Ramos, le Real Madrid tient donc successeur. Le club madrilène se retrouverait avec David Alaba, Eder Militao, Nacho et Varane comme défenseurs centraux de l'équipe première.