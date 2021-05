ASSE Mercato : Le successeur de Stéphane Ruffier trouvé

Publié par ALEXIS le 19 mai 2021 à 17:00

L’ ASSE s’est séparé de son gardien de but titulaire Stéphane Ruffier, en janvier dernier, après neuf saisons consécutives au club. Pour le remplacer, Claude Puel avait promu Jessy Moulin, mais en cette fin de saison, le coach des Stéphanois a trouvé le vrai successeur de Ruffier.

ASSE : Étienne Green toujours n°1 la saison prochaine ?

Portier n°1 de l’ ASSE à partir de la saison 2011-2012, Stéphane Ruffier a été limogé le 4 janvier 2021, après un an sans jouer. Il avait été écarté en février 2020 par Claude Puel. Le coach de l’AS Saint-Étienne préférait son éternelle doublure Jessy Moulin. Mais à 35 ans passés, ce dernier n’incarne pas l’avenir du club stéphanois, surtout que le manager général est arrivé avec un nouveau projet qui met en lumière les jeunes joueurs talentueux issus de l’Académie des Verts et d'autres clubs français ou étranger.

Étienne Green fait entièrement partie du projet sportif de Claude Puel à l’ ASSE. Le jeune gardien de but formé à l'Etrat est désormais le titulaire dans les perches de Sainté. Il a été précipité au poste de n°1 dans la hiérarchie des gardiens de but, suite à la blessure de Jessy Moulin et de Stefán Basic (19 ans).

Décisif, il n’a plus quitté le onze de départ de Claude Puel, depuis sa première apparition, le 4 avril à Nîmes. Grâce à ses performances, il est vu comme le successeur idéal de Stéphane Ruffier à l’ ASSE. « II se distingue au bon moment. Je suis impressionné, c’est la classe des grands gardiens. Il dégage quelque chose ! C’est indéniable, c’est clair. Je lui tire mon chapeau », a commenté Robin Huc interrogé par Le Progrès sur les qualités d’Étienne Green. « Vu le potentiel qu’il présente, il y a fort à parier que l’on entendra encore parler de lui la saison prochaine », selon l’ancien gardien de but des Verts (1992-1995).

Performances du jeune portier de Sainté

Étienne Green a disputé entièrement les sept derniers matchs de l' ASSE en Ligue 1. Il a concédé 7 buts et a réussi 3 clean sheet. Avec lui dans les buts, l'équipe de Claude Puel a enregistré 4 victoires, un nul et 2 défaites, soit 13 points glanés sur 21 possible. Grâce à ses arrêts décisifs, les Stéphanois ont assuré leur maintien en Ligue 1. Ils sont désormais 11e du championnat, avant leur dernier match de la saison contre le Dijon FCO, le dimanche 23 mai (21h) au Stade Geoffroy-Guichard.