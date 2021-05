Monaco PSG : Neymar-Kimpembe, la décision du CNOSF est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 19:00

Le PSG a fait un recours auprès du CNOSF pour contester les suspensions de Neymar et Presnel Kimpembe pour la finale de la Coupe de France, ce soir contre l’AS Monaco. L’instance de la Fédération Française de Football (FFF) vient d’annoncer sa décision.

Le PSG fixé pour Neymar et Kimpembe

Lundi, le service juridique du Paris Saint-Germain avait saisi les instances du Comité National Olymique et Sportif Français pour contester les suspensions de Neymar et Presnel Kimpembe. Les dirigeants du PSG espéraient notamment obtenir le décalage des suspensions de ses deux joueurs pour la prochaine rencontre de Ligue 1 face au Stade Brestois 29, à l’occasion de la dernière journée du championnat. Mais Mauricio Pochettino devra se faire une raison et composer sans la star brésilienne de 29 ans et sans le défenseur central français de 25 ans.

En effet, selon les renseignements de RMC Sport, « le PSG qui avait saisi le CNOSF concernant les suspensions de Neymar et Kimpembe a été débouté dans sa demande de conciliation. Les deux joueurs restent suspendus et ne disputeront pas la finale ce soir. » Neymar et Kimpembe ne seront donc pas sur la pelouse du Stade de France pour disputer la finale de la Coupe de France contre les hommes de Niko Kovac. Une décision qui n’est pas vraiment une réelle surprise du côté du club parisien.

Mauricio Pochettino s’y attendait un peu

Comme le craignait un peu le Paris Saint-Germain, le CNOSF n'a finalement pas entendu sa requête à propos de la double suspension de Neymar et Presnel Kimpembe. Déjà en conférence de presse avant cette finale, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino a évoqué le sujet et n’a pas semblé trop s’en préoccuper. « On ne sait toujours pas. Il faut attendre. On verra dans les prochaines heures. On se prépare normalement en attendant la décision. Ça n’affectera pas notre préparation », avait déclaré le coach argentin. Finalement, il va faire sans son meneur de jeu et sans son vice-capitaine.