PSG Mercato : Barça, la décision de Lionel Messi déjà arrêtée ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 20:30

Le feuilleton Lionel Messi pourrait finalement tourner très court. Au coeur des nombreuses rumeurs au chapitre du mercato, l’attaquant du Barça, annoncé avec insistance au PSG, aurait déjà arrêté une décision concernant son avenir.

Lionel Messi proche d’un accord avec le PSG ?

Mohammed Al Kaabi a lancé une grosse bombe, lundi, sur les réseaux sociaux. Le journaliste qatari, particulièrement bien informé sur les coulisses du Paris Saint-Germain, a annoncé les lignes bougent entre le club de la capitale française et Lionel Messi. Les négociations entamées depuis plusieurs semaines entre les deux parties sont tellement bien avancées que « l’accord se rapproche de plus en plus. » Une information ensuite confirmée par Tarik Diap, consultant sur la chaîne de télévision BeIN Sport appartenant au propriétaire du Paris SG.

Pour lui, cela ne fait aucun doute, « Messi va jouer au PSG la saison prochaine. » En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’international argentin est proche d’un accord avec Nasser Al-Khelaïfi dans la perspective d’une arrivée libre au PSG cet été. Cependant la presse catalogne et étrangère annoncent un son de cloche différent dans ce dossier.

Énorme revirement pour l’avenir de Lionel Messi ?

En effet, d’après les toutes dernières informations de Graham Hunter, Lionel Messi est encore très loin d’un départ du FC Barcelone. Le journaliste de la chaîne sportive ESPN explique que le septuple Ballon d’Or ne songe pas aussi fortement à un départ cet été comme il y a un an. Mieux, sa famille qui n’avait pas vraiment bien pris sa décision de l’été dernier joue actuellement un grand rôle dans sa décision.

La tendance actuelle tend finalement vers une prolongation avec le Barça à la seule condition que Joan Laporta soit à même de lui garantir un contrat à la hauteur de son rang et lui promettre un mercato estival ambitieux. Avec le prêt de 500 millions d’euros obtenu auprès de la banque Goldman Sachs pour un refinancement de la dette du club, le nouveau président barcelonais est sur le point de parvenir à ses fins dans ce dossier.

Affaire à suivre…