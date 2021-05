Mercato OL : Real, Beckham prêt à porter un coup dur à Aulas ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2021 à 23:00

L’ OL s’active de plus en plus en coulisses. Désireux de renforcer son effectif pour la saison prochaine, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a vu un gros coup au Real Madrid avec Marcelo. Une piste également suivie par David Beckham et l'Inter Miami.

Mercato OL : Indésirable au Real, Marcelo ciblé par Aulas

Cadre au Real Madrid depuis plusieurs saisons, Marcelo n’entre plus dans les plans de Zinedine Zidane et du club espagnol. Arrivé en 2007 en provenance de Fluminense contre un chèque de 6,5 millions d’euros, le latéral gauche de 32 ans semble avoir fait le tour chez les Merengues. Un autre cycle pourrait ainsi s’ouvrir pour l’international brésilien lors du prochain mercato estival.

Du côté de la direction du club madrilène, Florentino Pérez est prêt à délivrer un bon de sortie à Marcelo et le décharger de sa dernière année de contrat si un club met un chèque de 10 millions d’euros sur la table des négociations. D’après les informations du média Goal, Jean-Michel Aulas et Juninho sont disposés à investir cette somme pour l’international brésilien. Le site sportif explique que les Gones sont convaincus que le quadruple champion d’Europe (2014, 2016, 2017 et 2018) peut encore évoluer au haut niveau. Seulement, Marcelo n'intéresse pas que l'Olympique Lyonnais, mais aussi du côté de la Major League Soccer, aux États-Unis.

David Beckham cible Marcelo

Si David Beckham envisage de titiller le Paris Saint-Germain sur le dossier Sergio Ramos, l’ancien international anglais veut aussi priver l’Olympique Lyonnais du gros coup Marcelo. En effet, selon les révélations du quotidien espagnol AS, le propriétaire de l'Inter Miami a prévu d’attirer les deux cadres du Real Madrid sans la moindre indemnité de transfert. Ancien joueur des Merengues de 2003 à 2007, la star anglaise veut négocier avec Florentino Pérez afin que Marcelo soit libéré de sa dernière année de contrat. Sergio Ramos étant en fin de contrat, David Beckham n’aurait plus qu’à récupérer gratuitement les deux protégés de Zidane.

Affaire à suivre donc…