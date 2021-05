OM Mercato : Longoria touche au but pour ce deal à 30 M€

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 00:30

L’Olympique de Marseille pourrait boucler l’arrivée d’un milieu de terrain dans les prochaines heures. La presse brésilienne assure que l’ OM est sur le point de trouver un accord avec le CR Flamengo.

Un nouveau Brésilien à l’ OM cet été ?

Alors que sa place en Coupe d’Europe reste à assurer, l’Olympique de Marseille est déjà tourné vers le prochain exercice. La direction de Marseille s’apprête notamment à vivre un été particulièrement agité. Plusieurs éléments en fin de contrat, dont Germain, Pelé ou encore Thauvin, vont partir en tant que joueurs libres. D’autres avec une forte valeur marchande comme Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pourraient rapporter gros au club phocéen. Alors que de nombreux départs sont annoncés, plusieurs jeunes devraient passer professionnels cet été comme l’avait annoncé L’Équipe. Le quotidien sportif indique d’ailleurs que Pablo Longoria, le président de l’ OM, est sur le point de réaliser un grand coup au Brésil.

Un accord dans les tuyaux pour Gerson

D’après Eric Frosio, correspondant du journal au Brésil, une importante réunion va se tenir ce jeudi. Celle-ci va réunir des représentants de l’Olympique de Marseille et des responsables du CR Flamengo. Les deux parties doivent s’accorder en vue du transfert de Gerson Santos da Silva. Le milieu de 23 ans a rejoint le club carioca en 2019 et son bail court encore jusqu’en 2023. D’après la même source, l’opération doit s’élever à 25 millions d’euros + 5 millions de bonus. De même, les deux parties doivent s’entendre sur le pourcentage à la revente de l’international Espoirs auriverde. En cas d’accord, Gerson devrait vivre une deuxième expérience sur le Vieux Continent avec l’ OM. La première en Italie entre 2016 et 2019 (AS Roma et Fiorentina) s’était avérée infructueuse. À Marseille, il va retrouver son compatriote Luis Henrique. L’ailier brésilien a rejoint la Canebière l’été dernier en provenance de Três Passos.