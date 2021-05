OM : Confidences de Mandanda sur la saison de Marseille

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 03:30

L’Olympique de Marseille va finir la saison à la 5e place de Ligue 1. Un rang synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europe. Steve Mandanda estime néanmoins qu’il ne s’ait guère de l’objectif initial.

Steve Mandanda évoque les difficultés de l’OM cette saison

Actuel 5e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est certain d’être européen la saison prochaine. L’OM dispose de trois points d’avance sur Lens et une meilleure différence de buts sur le promu. De retour en Ligue des champions cette saison, le club phocéen n’a pas pu accrocher une place pour la prochaine édition de la C1. Une situation qui Steve Mandanda. Le portier marseillais estime que le club phocéen sort d’une saison difficile. « C’est une saison vraiment très difficile pour tout le monde et encore plus pour nous, avec des résultats un peu moyens et avec ce qu’on a pu vivre au sein du club. L’OM est un club tellement passionné, aimé et suivi, que quand ça ne va pas, c’est parfois difficile. Donc oui ça a été une saison éprouvant », a confié le portier international dans l’émission « Top of the Foot » sur RMC Sport.

Déjà la tête à l’année prochaine

Après des débuts prometteurs, l’Olympique de Marseille a enchaîné une série de contreperformances en deuxième moitié de saison. L’OM a notamment aligné sept matchs sans victoire entre février et mi-mars. Une période durant laquelle le club phocéen a vu ses concurrents d’extirper dans la course à la Ligue des champions. Pour Steve Mandanda, il faut désormais terminer la Ligue 1 sur une bonne note dimanche contre Metz en vue de préparer le prochain exercice. « On va dire qu’on sauve un peu les meubles. On espère repartir la saison prochaine avec de meilleurs résultats », a poursuivi le gardien de 36 ans.