ASSE Mercato : Après Debuchy, un autre cadre vers la sortie

Publié par Ange A. le 20 mai 2021 à 09:30

Une page va se tourner à l’ ASSE dans les prochains mois. Outre le rachat de Saint-Étienne, des cadres de l’effectif de Claude Puel vont quitter le club ligérien au terme de leurs contrats.

D’importants départs attendus à l’ ASSE cet été

L’AS Saint-Étienne va faire parler dans les semaines à venir. Le club du Forez attend un nouveau repreneur. À la tête des Verts depuis 15 ans, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur retrait de la présidence du club. Coach de Saint-Étienne, Claude Puel s’attend également à perdre quelques éléments au terme de la saison. Désireux de s’appuyer sur les jeunes, le coach stéphanois devrait se séparer de plusieurs vétérans cet été. Capitaine des Verts, Mathieu Debuchy est notamment annoncé sur le départ. Mohamed Toubacher-TER a confirmé que le latéral de 36 ans ne sera pas prolongé au terme de son contrat qui expire le 30 juin.

Le sort de Romain Hamouma également scellé

À la suite de l’insider, Sainté Inside indique que Mathieu Debuchy n’est pas le seul cadre qui va quitter l’AS Saint-Étienne. Le portail pro-stéphanois assure également que Romain Hamouma, lui aussi en fin de contrat, va quitter les Verts. « Une décision prise depuis plusieurs jours pour Mathieu Debuchy. Idem pour Romain Hamouma », peut-on lire sur le compte Twitter de la source. Meilleur buteur de Saint-Étienne au XXIe, l’ailier de 34 ans disposerait d’ailleurs de touches en Ligue 1. Il est annoncé sur les tablettes de l’OGC Nice et du FC Lorient. Le club Morbihan serait déjà passé à l’offensive pour l’enrôler. Alors qu’il reste un match de championnat à disputer, Hamouma compte six buts et une passe décisive cette saison.